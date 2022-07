Elon Musk teve gêmeos com executiva da empresa Neuralink em novembro

O empresário bilionário do setor de tecnologia Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, teve gêmeos em novembro do ano passado com uma executiva da Neuralink, outra de suas empresas, o que eleva seu número de filhos a nove, informa o site Business Insider.



De acordo com um artigo da publicação, Musk e Shivon Zilis, uma canadense de 36 anos, apresentaram um pedido a um tribunal do Texas para mudar o nome dos dois bebês.



O casal desejava dar o sobrenome do pai às crianças e incluir o sobrenome da mãe como o nome do meio. O pedido foi aceito por um juiz, de acordo com os documentos consultados pela publicação.



Shivon Zilis é diretora de operações e de projetos especiais da Neuralink, uma empresa do bilionário especializada em implantes neurais.



Os gêmeos nasceram em novembro, apenas algumas semanas antes da segunda filha de Musk com a cantora Grimes, que recebeu o nome de Exa Dark Sideræl Musk e é chamada de "Y". O outro filho do empresário que deseja comprar o Twitter com a artista, nascido em 2020, é chamado de "X", diminutivo de seu nome completo: X Æ A-12.



O homem mais rico do mundo teve seis filhos com Justine Musk (Wilson) nos anos 2000, mas um deles faleceu poucas semanas depois do nascimento.



No mês passado, um de seus filhos, transgênero, que completou 18 anos recentemente, apresentou um pedido a um tribunal da Califórnia para mudar seu nome e identidade de gênero, com o objetivo de cortar qualquer relação com o pai.



O documento judicial cita "o fato de eu não viver mais e não querer estar relacionada com meu pai biológico de qualquer forma ou forma" como uma das razões para a mudança de nome.



Ela quer ser chamada de Vivian Jenna Wilson e utilizar o sobrenome da mãe, que se divorciou de Elon Musk em 2008.



TESLA MOTORS



Twitter