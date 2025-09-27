Em apoio a Gaza, Greta Thunberg veste camiseta de Marielle Franco

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A ativista sueca Greta Thunberg foi fotografada nesta sexta-feira (26/9) a bordo da Flotilha Global Sumud usando uma camiseta verde com o rosto da vereadora brasileira Marielle Franco, assassinada em 2018 no Rio de Janeiro. A peça, com os dizeres “Marielle somos nós”, foi entregue pela Rede Emancipa, movimento de educação popular do Brasil que participa da missão internacional.

Em vídeo publicado em redes sociais, Greta criticou duramente o governo de Israel e destacou a perda de humanidade diante do conflito. “Não tenho medo de Israel. Tenho medo de um mundo que aparentemente perdeu todo o senso de humanidade”, afirmou.

A camiseta integra uma série de homenagens produzidas pela Rede Emancipa e foi entregue à ativista pelo coordenador do grupo, Nico Calabrese, que também integra o grupo da ação marítima.

A flotilha é considerada a maior já organizada em direção à Faixa de Gaza. Além de Thunberg e Calabrese, o grupo conta com a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau e o ator irlandês Liam Cunningham. O grupo transporta 300 toneladas de suprimentos, incluindo alimentos, água e medicamentos.

O que é a Flotilha Global Sumud?