Quem é Thiago Ávila, ativista detido com Greta Thunberg por Israel

O brasileiro detido por Israel nesta segunda-feira é o ativista Thiago de Ávila e Silva Oliveira, de 38?anos, natural de Brasília, e integrante da Coalizão Flotilha da Liberdade (Freedom Flotilla Coalition) — movimento internacional que organiza embarcações com o objetivo de confrontar simbolicamente o bloqueio israelense à Faixa de Gaza, levando auxílio humanitário e visibilidade à crise enfrentada pela população palestina.

“Se você está assistindo a este vídeo, significa que fui detido ou sequestrado por Israel ou outra força cúmplice no Mediterrâneo”, disse Ávila em um vídeo publicado pela página Instituto Brasil-Palestina com a legenda: “Vídeo gravado por Thiago Ávila caso fosse sequestrado”.

Formado por militantes de diversas nacionalidades, o grupo empreendeu em 1º de junho uma expedição a bordo do veleiro Madleen, batizado em homenagem à primeira pescadora da região, transportando mantimentos como arroz, leite em pó, fórmulas infantis, produtos de higiene, kits de dessalinização e equipamentos médicos. A embarcação zarpou de Catânia, na Itália, com a presença da sueca Greta Thunberg e de ativistas da França, Alemanha, Turquia, Espanha e Holanda.

Thiago já havia participado de outras incursões da flotilha, incluindo uma missão anterior cuja embarcação foi atingida por drones na costa de Malta.

Em 2022, candidatou-se a deputado federal pelo Psol, mas tornou-se mais amplamente reconhecido por sua atuação no campo do ativismo internacionalista, reunindo mais de 350 mil seguidores em seu perfil no Instagram, onde compartilha vídeos, relatos e mobilizações.

“Nesse caso, peço que pressionem meu governo e os governos dos meus companheiros para que sejamos libertados imediatamente. Também os exortamos a romper relações com Israel, a acabar com o genocídio e a levantar o cerco que Israel impôs ao povo palestino”, afirmou no vídeo gravado para ser publicado se fosse preso.

O Itamaraty divulgou comunicado instando Israel a libertar Ávila e os demais tripulantes imediatamente. Leia abaixo a íntegra.

“O governo brasileiro acompanha com atenção a interceptação, pela Marinha israelense, da embarcação Madleen, que se dirigia à costa palestina para levar itens básicos de ajuda humanitária à Faixa de Gaza e cuja tripulação, composta por 12 ativistas, inclui o cidadão brasileiro Thiago Ávila.

Ao recordar o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais, o Brasil insta o governo israelense a libertar os tripulantes detidos.

Sublinha, ademais, a necessidade de que Israel remova imediatamente todas as restrições à entrada de ajuda humanitária em território palestino, de acordo com suas obrigações como potência ocupante.

As Embaixadas na região estão sob alerta para, caso necessário, prestar a assistência consular cabível, em consonância com a Convenção de Viena sobre Relações Consulares”.