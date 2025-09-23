Ativistas de barcos de Gaza escutam explosões após 'vários drones'

Organizadores de uma flotilha com ajuda para Gaza e ativistas pró-palestinos afirmaram na noite desta terça-feira (23) que ouviram explosões e observaram diversos drones que teriam atacado algumas de suas embarcações, atualmente próximas à costa da Grécia.

"Vários drones, objetos não identificados lançados, comunicações bloqueadas e explosões ouvidas a partir de vários barcos", informou a flotilha Global Sumud em um comunicado.

"No momento, estamos testemunhando em primeira mão essas operações psicológicas, mas não nos intimidarão", acrescentou a nota da flotilha, na qual viajam a ambientalista sueca Greta Thunberg e outras personalidades, como a atriz francesa Adèle Haenel.

A bordo da flotilha também está o ativista brasileiro Thiago Ávila, que ganhou notoriedade em junho ao participar da missão do navio Madleen, interceptado pelo Exército israelense em águas internacionais, e posteriormente deportado ao Brasil. Ávila tem postado vídeos em suas redes sociais documentando o que classifica como ataques com drones contra os barcos da flotilha.

O movimento busca "abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino", no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, segundo os organizadores.

O comunicado não informou se houve vítimas.

A ativista alemã de origem curda Yasemin Acar afirmou em um vídeo publicado no Instagram que cinco barcos foram atacados.

"Só levamos ajuda humanitária", declarou. "Não temos armas, não representamos ameaça alguma. É Israel quem mata milhares de pessoas e submete toda uma população à fome."

A flotilha, que partiu há semanas de Barcelona com o objetivo de romper o bloqueio israelense contra Gaza e entregar ajuda ao território palestino, já havia enfrentado dois aparentes ataques com drones na Tunísia.

Israel anunciou na segunda-feira que não permitirá a chegada da flotilha a Gaza, após ter bloqueado duas tentativas anteriores de entrega de ajuda ao território palestino.

