Greta Thunberg anuncia nova flotilha de ajuda para Gaza

Uma flotilha com ajuda humanitária zarpará em 31 de agosto de vários portos do Mediterrâneo em direção à Faixa de Gaza para "romper o bloqueio ilegal israelense", anunciou no domingo a ativista sueca Greta Thunberg, que integrará a iniciativa.

"No dia 31 de agosto, vamos iniciar a maior tentativa já realizada de romper o bloqueio ilegal israelense de Gaza, com dezenas de barcos partindo da Espanha. Nos uniremos a outras dezenas em 4 de setembro, que zarparão da Tunísia e de outros portos", escreveu no Instagram.

A iniciativa, chamada 'Global Sumud Flotilla', contará com a participação de artistas, como a atriz Susan Sarandon e os atores Gustaf Skarsgård e Liam Cunningham, além de ativistas de 44 países, segundo o site da organização, que não revela o número exato de barcos.

A 'Global Sumud Flotilla' se define em seu site como uma organização "independente" e "não afiliada a qualquer governo ou partido político".

A nova iniciativa foi anunciada após uma tentativa recente fracassada de levar ajuda a Gaza, que teve a participação de Thunberg.

O veleiro "Madleen", com 12 ativistas franceses, alemães, brasileiros, turcos, suecos, espanhóis e neerlandeses a bordo, foi interceptado em 9 de junho pelas forças israelenses, 185 quilômetros ao oeste da costa de Gaza. Os ativistas foram expulsos pelo governo de Israel.

