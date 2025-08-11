Menino de 7 anos diz que mãe matou a irmã de 18 meses
Mãe é acusada de maus-tratos infantil e está presa
Vanessa Chavez, de 40 anos, foi presa no Novo México, nos Estados Unidos, acusada de maus-tratos e agressão infantil que resultou em morte por causa da filha, de apenas 18 meses. Segundo o filho mais velho dela, de 7 anos, ele presenciou a agressão e disse que a mulher jogou a irmã na parede. Chavez está detida e, se for condenada, pode pegar prisão perpétua.
De acordo com o NY Post, o menino revelou à polícia que, logo após à agressão da filha, a mãe pediu para que ele não contasse o que tinha visto. Ela também disse que a bebê “simplesmente desmaiou” e que “a mãe não a matou”.
Em depoimento, o garoto disse aos investigadores que Chavez era “má com a irmã” e afirmou ter visto a mãe “batendo nela” antes de jogá-la contra a parede. “Depois, ela morreu”, declarou, acrescentando que “espera que ela volte à vida”.
Segundo o Departamento de Crianças, Jovens e Famílias do Novo México, a menina havia passado quase toda a vida sob os cuidados de um parente, depois de nascer prematura e com drogas no organismo. Ela foi retirada da custódia dos pais por falta de comparecimento a consultas médicas.
Dois dos três filhos de Chavez e do companheiro, Greg Montoya, estavam sob custódia do Departamento por cerca de um ano. Mas eles foram reunificados em julho de 2025, depois que o casal cumpriu um plano judicial de reunificação.
O Departamento afirmou que, durante a audiência que encerrou o caso da custódia das crianças, não houve objeções de nenhuma das partes — incluindo advogados, assistentes sociais e o juiz.
No último dia 2 de agosto, equipes de emergência foram chamadas à residência da família após um relato de bebê inconsciente. Um homem realizava manobras de RCP quando os socorristas chegaram, mas a menina morreu no local.
De acordo com a denúncia, a criança apresentava hematomas na cabeça, no rosto, no braço, tornozelo e pé. A autópsia revelou múltiplos hematomas e uma hemorragia subdural grave (sangramento entre o cérebro e o crânio), possivelmente causada por trauma.
O pai, Greg Montoya, disse à polícia que a filha havia caído da cama alguns dias antes, mas não apresentou sintomas graves na ocasião. Chavez, por sua vez, sugeriu que os machucados poderiam ter ocorrido durante quedas comuns da fase em que a criança aprendia a andar ou em um acampamento recente.
Ela também levantou a hipótese de engasgo durante o sono. As investigações continuam, e Chavez aguarda decisão judicial sobre sua prisão preventiva.
Quais são os sinais de maus-tratos infantil?
-
Machucados frequentes, como hematomas, queimaduras ou cortes sem explicação convincente
-
Fraturas ou lesões em diferentes estágios de cicatrização
-
Marcas de objetos (cordas, cintos, dedos) no corpo da criança
-
Desnutrição ou aparência de negligência no cuidado básico (roupas sujas, falta de higiene)
-
Olhos roxos, ferimentos na cabeça ou no rosto
-
Medo excessivo ou apatia em relação a adultos ou a uma pessoa específica
-
Comportamento agressivo ou extremamente retraído
-
Dificuldade para confiar em pessoas ou estabelecer vínculos afetivos
-
Ansiedade, depressão ou sinais de estresse pós-traumático
-
Desenvolvimento atrasado ou regressão em habilidades já adquiridas
-
Dificuldade de concentração e baixo rendimento escolar
-
Falta de interesse por atividades que antes gostava
-
Comportamento destrutivo ou autoagressivo
-
Relatos da própria criança sobre violência ou abuso
-
Tentativas frequentes de fugir de casa ou evitar determinadas pessoas
-
Presença constante de adultos agressivos ou em ambiente doméstico caótico
-
Negligência médica, falta de vacinação ou acompanhamento de saúde
Se você suspeita de maus-tratos, denuncie. Entre em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade ou ligue para o Disque 100. Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada, pelo número 190.