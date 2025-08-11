Menino de 7 anos diz que mãe matou a irmã de 18 meses

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Vanessa Chavez, de 40 anos, foi presa no Novo México, nos Estados Unidos, acusada de maus-tratos e agressão infantil que resultou em morte por causa da filha, de apenas 18 meses. Segundo o filho mais velho dela, de 7 anos, ele presenciou a agressão e disse que a mulher jogou a irmã na parede. Chavez está detida e, se for condenada, pode pegar prisão perpétua.

De acordo com o NY Post, o menino revelou à polícia que, logo após à agressão da filha, a mãe pediu para que ele não contasse o que tinha visto. Ela também disse que a bebê “simplesmente desmaiou” e que “a mãe não a matou”.

Em depoimento, o garoto disse aos investigadores que Chavez era “má com a irmã” e afirmou ter visto a mãe “batendo nela” antes de jogá-la contra a parede. “Depois, ela morreu”, declarou, acrescentando que “espera que ela volte à vida”.

Segundo o Departamento de Crianças, Jovens e Famílias do Novo México, a menina havia passado quase toda a vida sob os cuidados de um parente, depois de nascer prematura e com drogas no organismo. Ela foi retirada da custódia dos pais por falta de comparecimento a consultas médicas.

Dois dos três filhos de Chavez e do companheiro, Greg Montoya, estavam sob custódia do Departamento por cerca de um ano. Mas eles foram reunificados em julho de 2025, depois que o casal cumpriu um plano judicial de reunificação.

O Departamento afirmou que, durante a audiência que encerrou o caso da custódia das crianças, não houve objeções de nenhuma das partes — incluindo advogados, assistentes sociais e o juiz.

No último dia 2 de agosto, equipes de emergência foram chamadas à residência da família após um relato de bebê inconsciente. Um homem realizava manobras de RCP quando os socorristas chegaram, mas a menina morreu no local.

De acordo com a denúncia, a criança apresentava hematomas na cabeça, no rosto, no braço, tornozelo e pé. A autópsia revelou múltiplos hematomas e uma hemorragia subdural grave (sangramento entre o cérebro e o crânio), possivelmente causada por trauma.

O ator Ryan Grantham está cumprindo pena de prisão perpétua, no Canadá, pelo assassinato da própria mãe. O ator, de 26 anos, ficou conhecido pelo papel de Jeffery Augustine, na série "Riverdale". riverdale.fandom.com No dia 31/3/2020, ele deu tiro na nuca da mãe, Barbara Waite, quando ela tocava piano em casa. Barbara tinha 64 anos. Ele usou uma arma calibre 22, confessou o crime e contou que, após matar a mãe, gravou um vídeo ao lado do corpo ( exibido no tribunal), saiu para pegar dinheiro, voltou e testou a montagem de coquetéis molotov. Depois viu TV por duas horas e meia. Succo no Pixabay Ele também fez anotações no diário, inclusive sobre a intenção de matar o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau (foto). Ryan entrou no carro, com três armas, munição, 12 coquetéis molotov, artigos de camping e um mapa. No caminho, porém, desistiu de matar o político e se entregou à polícia. reprodução instagram Inicialmente, Ryan responderia por assassinato em primeiro grau, quando não há intenção. Mas depois ele confessou que cometeu o crime por vontade própria, num surto, e passou a ser julgado por homicídio em segundo grau. A promotora de justiça Michaela Donelly disse que, de acordo com psiquiatras, Ryan passou por um período de depressão e impulso suicida. ErikaWittlieb por Pixabay Ele argumentou que matou a mãe para poupá-la do sofrimento de vê-lo cometer violência. Argumento que, segundo Donelly, não pode ser aceito. Donelly também disse que Ryan ficou 15 minutos carregando e descarregando a arma, antes de atirar, pensando se deveria mesmo matar a mãe. E, ainda assim, escolheu praticar o homicídio. divulgação A série "Riverdale", que tornou Ryan conhecido, estreou em 26/11/2017 e tem seis temporadas com 112 episódios. A história gira em torno das mudanças na pacata cidade após a morte misteriosa de um jovem popular que pertencia a uma família poderosa. divulgação Além de "Riverdale", Ryan atuou na série de mistério "Supernatural". Na 4ª temporada, ele interpretou Todd no episódio "Wishful Thinking", e na 11ª temporada ele viveu um jovem caçador no episódio "Out of The Darkness, into the Fire". reprodução vídeo Supernatural Ryan também teve outros papéis. Atuou em "IZombie", "Falling Skies", "Becoming Redwood", entre outros. Ele viveu Rodney James em "Diário de um Banana" em 2010. famousfix.com Outro papel de Ryan foi em "O Milagre do Carpinteiro", em 2013. divulgação E ele atuou, ainda, em Liz (2011) e "Considering Love and Other Magic" (foto-2016) No Canadá, os homicídios de segundo grau - quando o assassino age com o objetivo de matar - podem ser punidos com a prisão perpétua. Reprodução TJ-RS A promotoria mostrou que, ao agir como agiu, Ryan Grantham representaria um perigo para a sociedade, caso deixasse a cadeia.. Reprodução TJ-RS Na prisão ele recebe tratamento psiquiátrico. E antes de pelo menos 14 anos - ou seja 2034 - nem adianta os advogados tentarem um afrouxamento da pena. A Justiça já proibiu. Imagem gerada por i.a Voltar Próximo

O pai, Greg Montoya, disse à polícia que a filha havia caído da cama alguns dias antes, mas não apresentou sintomas graves na ocasião. Chavez, por sua vez, sugeriu que os machucados poderiam ter ocorrido durante quedas comuns da fase em que a criança aprendia a andar ou em um acampamento recente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ela também levantou a hipótese de engasgo durante o sono. As investigações continuam, e Chavez aguarda decisão judicial sobre sua prisão preventiva.

Quais são os sinais de maus-tratos infantil?

Machucados frequentes, como hematomas, queimaduras ou cortes sem explicação convincente

Fraturas ou lesões em diferentes estágios de cicatrização

Marcas de objetos (cordas, cintos, dedos) no corpo da criança

Desnutrição ou aparência de negligência no cuidado básico (roupas sujas, falta de higiene)

Olhos roxos, ferimentos na cabeça ou no rosto

Medo excessivo ou apatia em relação a adultos ou a uma pessoa específica

Comportamento agressivo ou extremamente retraído

Dificuldade para confiar em pessoas ou estabelecer vínculos afetivos

Ansiedade, depressão ou sinais de estresse pós-traumático

Desenvolvimento atrasado ou regressão em habilidades já adquiridas

Dificuldade de concentração e baixo rendimento escolar

Falta de interesse por atividades que antes gostava

Comportamento destrutivo ou autoagressivo

Relatos da própria criança sobre violência ou abuso

Tentativas frequentes de fugir de casa ou evitar determinadas pessoas

Presença constante de adultos agressivos ou em ambiente doméstico caótico

Negligência médica, falta de vacinação ou acompanhamento de saúde

Se você suspeita de maus-tratos, denuncie. Entre em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade ou ligue para o Disque 100. Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada, pelo número 190.