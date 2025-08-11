Assine
CRIME CHOCANTE

Menino de 7 anos diz que mãe matou a irmã de 18 meses

Mãe é acusada de maus-tratos infantil e está presa

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
11/08/2025 10:40

Vanessa Chavez arremessou a filha de 18 meses contra a parede e pediu para que o filho não contasse o que tinha acontecido
Vanessa Chavez arremessou a filha de 18 meses contra a parede e pediu para que o filho não contasse o que tinha acontecido crédito: Polícia do Novo México / Divulgação / FreePik

Vanessa Chavez, de 40 anos, foi presa no Novo México, nos Estados Unidos, acusada de maus-tratos e agressão infantil que resultou em morte por causa da filha, de apenas 18 meses. Segundo o filho mais velho dela, de 7 anos, ele presenciou a agressão e disse que a mulher jogou a irmã na parede. Chavez está detida e, se for condenada, pode pegar prisão perpétua.

De acordo com o NY Post, o menino revelou à polícia que, logo após à agressão da filha, a mãe pediu para que ele não contasse o que tinha visto. Ela também disse que a bebê “simplesmente desmaiou” e que “a mãe não a matou”.

Em depoimento, o garoto disse aos investigadores que Chavez era “má com a irmã” e afirmou ter visto a mãe “batendo nela” antes de jogá-la contra a parede. “Depois, ela morreu”, declarou, acrescentando que “espera que ela volte à vida”.

Segundo o Departamento de Crianças, Jovens e Famílias do Novo México, a menina havia passado quase toda a vida sob os cuidados de um parente, depois de nascer prematura e com drogas no organismo. Ela foi retirada da custódia dos pais por falta de comparecimento a consultas médicas.

Dois dos três filhos de Chavez e do companheiro, Greg Montoya, estavam sob custódia do Departamento por cerca de um ano. Mas eles foram reunificados em julho de 2025, depois que o casal cumpriu um plano judicial de reunificação.

O Departamento afirmou que, durante a audiência que encerrou o caso da custódia das crianças, não houve objeções de nenhuma das partes — incluindo advogados, assistentes sociais e o juiz.

No último dia 2 de agosto, equipes de emergência foram chamadas à residência da família após um relato de bebê inconsciente. Um homem realizava manobras de RCP quando os socorristas chegaram, mas a menina morreu no local.

De acordo com a denúncia, a criança apresentava hematomas na cabeça, no rosto, no braço, tornozelo e pé. A autópsia revelou múltiplos hematomas e uma hemorragia subdural grave (sangramento entre o cérebro e o crânio), possivelmente causada por trauma.

O pai, Greg Montoya, disse à polícia que a filha havia caído da cama alguns dias antes, mas não apresentou sintomas graves na ocasião. Chavez, por sua vez, sugeriu que os machucados poderiam ter ocorrido durante quedas comuns da fase em que a criança aprendia a andar ou em um acampamento recente. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ela também levantou a hipótese de engasgo durante o sono. As investigações continuam, e Chavez aguarda decisão judicial sobre sua prisão preventiva.

Quais são os sinais de maus-tratos infantil?

  • Machucados frequentes, como hematomas, queimaduras ou cortes sem explicação convincente

  • Fraturas ou lesões em diferentes estágios de cicatrização

  • Marcas de objetos (cordas, cintos, dedos) no corpo da criança

  • Desnutrição ou aparência de negligência no cuidado básico (roupas sujas, falta de higiene)

  • Olhos roxos, ferimentos na cabeça ou no rosto

  • Medo excessivo ou apatia em relação a adultos ou a uma pessoa específica

  • Comportamento agressivo ou extremamente retraído

  • Dificuldade para confiar em pessoas ou estabelecer vínculos afetivos

  • Ansiedade, depressão ou sinais de estresse pós-traumático

  • Desenvolvimento atrasado ou regressão em habilidades já adquiridas

  • Dificuldade de concentração e baixo rendimento escolar

  • Falta de interesse por atividades que antes gostava

  • Comportamento destrutivo ou autoagressivo

  • Relatos da própria criança sobre violência ou abuso

  • Tentativas frequentes de fugir de casa ou evitar determinadas pessoas

  • Presença constante de adultos agressivos ou em ambiente doméstico caótico

  • Negligência médica, falta de vacinação ou acompanhamento de saúde

Se você suspeita de maus-tratos, denuncie. Entre em contato com o Conselho Tutelar  da sua cidade ou ligue para o Disque 100. Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada, pelo número 190.

