Traficantes são presos ao tentar enganar a polícia vestidos de mulheres

Uma das formas de um animal conseguir escapar de um ataque é conseguindo se "esconder" no ambiente com a camuflagem. Algumas espécies são ótimas nessa ação. Confira alguns exemplo a seguir:

Camaleão - Qual é o animal mais famoso por ter a "arte" de se camuflar? Pois bem, você pode perguntar para 100 pessoas, que a resposta de quase todas elas será o camaleão. Isso porque essa é a habilidade principal deles, já que controlam a concentração de pigmento nas células de sua pele e, desta forma, alteram a sua cor para ficar semelhante ao ambiente. Imagem de André Pretorius por Pixabay

Leopardo da Neve - Um predador extremamente hábil e potente. É dessa forma que é possível descrever um Leopardo da Neve, que consegue se esconder das suas presas já que seus pelos se misturam facilmente com o ambiente de montanhas e neve, nas altitudes da Ásia Central. Costuma se alimentar de ovelhas e cavalos. Youtube/ National Geographic Portugal

Leão - Conhecido como o rei da floresta, o leão mostra toda sua inteligência quando está em busca da sua caça. Com os pelos da cor da vegetação da savana, fica muito difícil da presa perceber que está sendo observada. pixabay

Cavalo Marinho - Um animal repleto de segredos e particularidades. Um deles é a sua capacidade de camuflagem, que o possibilita fugir do ataque de predadores no fundo do mar. O ponto de destaque é que ele consegue mudar de cor rapidamente, para ficar semelhante ao ambiente em que ele está escondido. Youtube/ CLICK PLANETA TERRA

Ouriço - Um animal muito inteligente na hora que está buscando sobreviver e fugir de predadores. Além de conseguir diminuir de tamanho e ficar imóvel por muito tempo, ele procura ambientes que são semelhantes aos seus espinhos. Youtube/PeritoAnimal

Raposa do Ártico - Elas têm uma pelagem branca (algumas vezes acinzentada) muito específica, que funciona de maneira eficaz como camuflagem nas paisagens invernosas. As tonalidades naturais do pelo permitem que este tipo de raposa se misture com a tundra de neve e gelo. Youtube/ Sabiá?

Coruja - Muita gente não sabe, mas a coruja é um dos animais que melhor se camufla. De noite, consegue se esconder para caçar, enquanto de dia usam suas penas e estrutura física para se juntaram ao ambiente repleto de troncos de árvores, por exemplo. Além disso, consegue mudar o formato do corpo, seja inchando ou murchando. Reprodução / Paulo Bahiano MV @paulo_bahiano_

Bicho-Pau - Esse é um dos mais conhecidos quando o assunto é camuflagem. Não é raro encontrar uma pessoa que estava passando a mão em uma folha e se deparou com esse inseto, que consegue ficar muitas horas sem se mexer e parecer parte de uma árvore ou planta.

Girafa - Essa deve pegar muita gente de surpresa, já que não é um animal reconhecido por esse talento. No entanto, apesar de não ter fama, as girafas conseguem se camuflar em locais com árvores grandes e com cores semelhantes ao de seu pescoço e corpo. Domínio público / pxhere.com