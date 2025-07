Dubai lança primeira classificação de ícones do mundo para cooperação entre seres humanos e máquinas em pesquisas e publicações

Dubai lançou o primeiro sistema de classificação baseado em ícones do mundo para representar o nível de cooperação entre seres humanos e máquinas no processo de produção de pesquisas, publicações e conteúdo público.

Desenvolvida pela Dubai Future Foundation (DFF), os Ícones da Cooperação entre Seres Humanos e Máquinas (HMC) oferece um novo padrão mundial de transparência, indicando claramente até que ponto seres humanos e IA trabalharam juntos durante todo o processo de criação. A classificação é gratuita, protegida por direitos autorais para garantir a consistência e disponível abertamente para pesquisadores, editores e criadores de conteúdo ao redor do mundo.

Sua Alteza Xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Herdeiro de Dubai, Vice-Primeiro-Ministro, Ministro da Defesa e Presidente do Conselho de Curadores da DFF, disse: "Distinguir entre conteúdo gerado por seres humanos e por IA se tornou um grande desafio. É por isto que lançamos uma nova estrutura para definir o nível de cooperação entre seres humanos e máquinas em todas as formas de conteúdo.

"Convidamos pesquisadores, escritores, editores, designers e criadores de conteúdo de todo o mundo a adotar este novo sistema de classificação mundial", acrescentou Sua Alteza.

Ao contrário das ferramentas existentes que se concentram em resultados ou autoria, os ícones da HMC se concentram no processo por trás do trabalho, desde a ideação e análise de dados até a escrita, tradução e design. O sistema se aplica a artigos acadêmicos, relatórios, conteúdo visual e materiais educacionais.

O sistema de classificação apresentacinco ícones centrais, representando o grau de cooperação entre seres humanos e máquinas (de todos os seres humanos para todas as máquinas), bem como nove ícones funcionais, indicando para quais partes específicas do processo uma máquina contribuiu. São elas: ideação, revisão de literatura, coleta de dados, análise de dados, interpretação de dados, escrita, tradução, elementos visuais e design.

Ao usar estes ícones, instituições e pessoas podem demonstrar o uso responsável da IA, reforçar a liderança humana em produzir pesquisas e promover maior confiança em uma era cada vez mais moldada por ferramentas de aprendizagem automática.

O sistema foi desenvolvido em resposta a uma pergunta levantada na edição de 2024 do relatório Global 50 da Dubai Future Foundation: "E se tivéssemos uma Declaração de Turing para a inteligência humana?" Os ícones da HMC apresentam a resposta de Dubai: uma estrutura prática que define um novo padrão para integridade de pesquisa e transparência de conteúdo.

