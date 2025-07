Ativista de resgate animal de 29 anos morre por sofrer bullying on-line

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A ativista de resgate animal e estrela do YouTube Mikayla Raines, dos Estados Unidos, tirou a própria vida, aos 29 anos. A informação foi confirmada pelo marido, Ethan Raines. Ele publicou um vídeo emocionante no canal do casal, em que relatou que Mikayla enfrentava problemas de saúde mental e não suportava mais os ataques constantes que recebia nas redes sociais.

“Ela não aguentava mais o que estava sentindo e tirou a própria vida. E parte meu coração que alguém tão altruísta, que dedicou sua vida aos animais, tenha recebido tanta negatividade”, disse.

Mikayla ficou conhecida depois de fundar, em 2017, a organização sem fins lucrativos Save A Fox Rescue, quando tinha apenas 20 anos. Desde então, salvou mais de 150 raposas de fazendas de peles e se tornou referência internacional no resgate e cuidado de animais silvestres. O trabalho atraiu mais de 2,4 milhões de seguidores no YouTube e 3,1 milhões no TikTok.

Segundo Ethan, parte das críticas vinha de pessoas do próprio meio de resgate animal, o que teria acentuado ainda mais o sofrimento emocional de Mikayla. “Ela sentiu como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra ela. E para aqueles que a empurraram para isso, eu gostaria que tivessem sentido o que ela sentiu”, relatou.

Ethan encontrou a esposa desacordada na casa do casal e tentou reanimá-la com manobras de ressuscitação por 15 minutos até a chegada dos paramédicos. No entanto, não foi o suficiente.

A ativista deixa uma filha pequena, Freya, que costumava aparecer em seus vídeos e publicações. Ethan relatou que a menina está de coração partido com a perda da mãe.

Num mundo frenético, com estresse constante, alguns sinais podem revelar que a pessoa está ultrapassando limites, permitindo que o nervosismo saia do "normal" do cotidiano para tornar-se um fardo difícil de carregar. Gerd Altmann pixabay Quando isso acontece, a pessoa, em vez de sentir cansaço e tensão dentro dos padrões toleráveis, passa a demonstrar irritação, fadiga e impaciência capazes de prejudicar seu desempenho profissional e seus relacionamentos pessoais. moritz320 pixabay Veja alguns sinais de que você pode estar com o copo transbordando. Gerd Altmann pixabay 1) DESINTERESSE POR TUDO - Se nada te agrada e até as coisas ou pessoas que te deixavam feliz começam a incomodar, isso pode ser sinal de depressão ou esgotamento mental. Se o bebê chora, você leva na boa ou já não tem mais paciência? Imagem de joffi por Pixabay 2) CANSAÇO FREQUENTE - Se você está acostumado a fazer várias coisas, mas começa a sentir exaustão após um menor número de tarefas, isso pode significar que o estresse está consumindo boa parte da tua energia. Verifique se o rendimento cai nas atividades usuais. pixabay 3) DESÂNIMO PARA ENCONTRAR PESSOAS - Se você não tem motivação para encontrar ninguém, nem mesmo as pessoas mais queridas, e fica com preguiça de fazer contatos (até pela internet) , isso pode ser indicativo de ansiedade que impeça relacionamentos saudáveis. lukasbieri pixabay 4) PROBLEMAS NO SONO - Se você tem dificuldade para dormir, troca o dia pela noite, sente insÃŽnia ou tem o sono agitado, isso pode revelar depressão, estresse ou ansiedade extrema. Reprodução da Record TV 5) SENSAÇÃO DE QUE VAI EXPLODIR - Se você tem vontade de socar parede, gritar, esbravejar, com excesso de intolerância e impaciência (até velhinho de bengala te irrita, por andar devagar na tua frente), verifique se o motivo é pontual ou frequente. Pode ser ansiedade. Imagem de François BENOIS por Pixabay 6) FALTA DE CONCENTRAÇÃO - Quando você lê, vê ou ouve algo, perde trechos e precisa repetir para prestar atenção? Isso pode indicar esgotamento mental. silviarita pixabay 7) ATOS INTEMPESTIVOS - Se você começou, de repente, a agir com impulsividade, sem pensar nas consequências, e acaba até se recriminando depois pelas precipitações, isso pode ser um sinal de estresse extremo, que precisa ser controlado. gerd altmann pixabay 8) EXAGERO NA ALIMENTAÇÃO - Se você não consegue parar de comer ou beber demais, isso pode ser uma válvula de escape que acaba agravando a situação. A pessoa tenta compensar o estresse com uma comilança sem fim. Reprodução do site ipasealsaude.al.gov.br 9) EXCESSO DE COMPRAS - Outro ato compulsivo comum é o consumo de produtos nas lojas. Muitas pessoas deprimidas ou ansiosas partem para as compras sem pensar nas consequências. E acabam ficando endividadas. Izaskun Zalakain - Flickr 10) MEDO PERMANENTE - Embora a violência seja uma realidade nas grandes cidades, é necessário filtrar os pensamentos. Tomar cuidado na rua, sim. Mas pensar nisso o tempo inteiro pode indicar crise de ansiedade. Reprodução de vídeo do site band.uol.com.br Se você se enquadra em algum desses itens, verifique o que pode mudar no dia a dia para tornar sua rotina menos desgastante. Se você se enquadra em alguns desses tópicos, o ideal é buscar ajuda especializada. alexas fotos pixabay Mas, para começar, ajude a si mesmo. Anote o que te incomoda e tente repaginar sua rotina antes que outros itens também comecem a ser um incômodo para você. Faça uma lista para ter visualmente o planejamento das decisões. cromaconceptovisual pixabay Muitas vezes, a tensão emocional gera complicações físicas - é a Somatização. A pessoa transfere o mal-estar psicológico para o corpo físico. Surgem gastrite, cistite, náusea, taquicardia. Procure auxílio para sair desse labirinto. publicdomainpictures pixabay Vá ao médico para cuidar da parte física e procure um psiquiatra ou psicólogo para a parte emocional. O psicólogo poderá orientar com conversas e dinâmicas. O psiquiatra, por sua vez, é médico e pode prescrever medicamentos. gerd altmann pixabay Além de aborrecimentos e preocupações recorrentes, também podem ocorrer mudanças químicas no corpo e você pode se sentir irritado, desmotivado, triste ou ansioso por causa da falta de substâncias que dariam bem-estar. O psiquiatra cuida disso. unknownuserpanama pixabay Tente simplificar a vida. Baixe aplicativo para não ficar em fila de banco Reprodução do site ms.gov.br Evite os dias (início do mês) e os horários de maior movimento nos supermercados. Reprodução de vídeo copiada do site tribunaonline.com.br Ouça rádio no carro ou leia algo no ônibus durante os engarrafamentos, para atenuar a chateação. Rafael Alvez - Flickr Procure fazer percursos que não passem por áreas extremamente poluídas, que, além do mal à saúde física, ainda irritam e deixam a pessoa revoltada. Imagem de Emphyrio por Pixabay Sempre que tiver chance, faça uma caminhada para esperar um horário de menor movimento no transporte público, evitando plataformas lotadas. Ricardo Bastos - Flickr Vá ao shopping em dias e horários que permitam estacionar sem grande dificuldade. Duda Bairros - Flickr Arrume um tempo para relaxar, ver uma bela paisagem, espairecer e planejar a vida com calma. silviarita pixabay Voltar Próximo

Além da comoção entre os seguidores, a morte de Mikayla acendeu um alerta sobre os efeitos do bullying digital, especialmente contra figuras públicas que lidam com causas sensíveis. “Se você está se sentindo perdido ou sem esperança, procure ajuda. Fale com alguém, com amigos, família, qualquer pessoa. E se você conhece alguém que está lutando, diga algo antes que seja tarde demais”, alertou Ethan.

A Save A Fox Rescue seguirá com suas atividades em homenagem à fundadora, cuja missão e dedicação continuam inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo. “Não deixarei que a luz de Mikayla se apague. Vamos continuar o legado dela. E faremos isso por ela”, garantiu.

Peça ajuda

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se você ou alguém que conhece estiver em sofrimento intenso ou crise suicida, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188 ou busque um serviço de atendimento em saúde mental na região – no Sistema Público de Saúde indicamos a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).