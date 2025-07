Homem tenta recuperar bola do filho e acaba sugado por cano

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que era para ser apenas uma tentativa de recuperar as bolas de futebol do filho durante uma forte chuva quase terminou em tragédia no Alabama, nos Estados Unidos. Drew Owen, pai de três crianças, foi sugado por um cano de esgoto enquanto tentava pegar os brinquedos no quintal de casa e foi arrastado por mais de 150 metros por uma correnteza violenta.

O incidente aconteceu na última sexta-feira (27/6), durante uma tempestade que alagou as ruas da cidade onde a família mora. Ao notar que as bolas de futebol do filho estavam sendo levadas pela enxurrada, Owen correu até uma vala íngreme nos fundos do quintal para recuperá-las. No escuro e com o chão escorregadio, ele escorregou e caiu diretamente na entrada de um cano pluvial, sem tempo sequer de respirar fundo.

“O cano estava completamente cheio de água. Eu não conseguia respirar, não conseguia me segurar em nada. Tudo aconteceu muito rápido”, contou Owen à emissora local WBRC. Ele foi levado pela força da corrente sob a Rodovia 11 e também sob os trilhos de uma ferrovia, completamente submerso, sem saber onde – ou se – conseguiria sair com vida.

Durante o trajeto angustiante, que durou cerca de 45 segundos, Owen se preparou para o pior. “Pensei que meus filhos iam ficar sem pai. Minha esposa, sem marido. E o funeral do meu pai era no dia seguinte. Achei que ia morrer na véspera do enterro dele”, revelou, emocionado.

Ao ser expelido pela outra extremidade do cano, Owen conseguiu se agarrar a um galho de árvore que, segundo ele, foi o que salvou sua vida. “Não era um galho grande. E eu sou um cara grande. Não sei como aquilo não quebrou. Foi uma coisa de Deus”, afirmou.

Ele saiu do incidente apenas com arranhões e hematomas nos braços, laterais do corpo e perna. Drew perdeu a camisa e os sapatos durante a travessia forçada pelo esgoto, e ainda danificou parte de sua aliança de casamento. Apesar dos ferimentos leves, o trauma emocional foi intenso.

Owen agora reflete sobre o que poderia ter acontecido caso um dos seus filhos estivesse no seu lugar. “E se tivesse sido uma das crianças correndo atrás da bola? Eles provavelmente não teriam sobrevivido”, disse.

Emocionado, Owen considera estar vivo um verdadeiro milagre e diz que vai valorizar ainda mais a vida ao lado da família. O episódio marcou profundamente sua percepção sobre o quanto um momento pode mudar tudo. “Em 36 anos, nunca pensei que fosse morrer... até aquela noite”, confessou.