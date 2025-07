Família morre em resort após pedir troca de quarto por cheiro estranho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma família brasileira foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel em San Andrés, na Colômbia, na última sexta-feira (11/7). As vítimas são Tito Nelson Martínez, Viviana Andrea Canro Zuluaga e o filho do casal, Kevin Martínez, de apenas quatro anos. Eles haviam solicitado à administração do hotel a troca de quarto após relatarem um forte cheiro no ambiente, mas tiveram o pedido ignorado. A principal suspeita das autoridades é de intoxicação por gás ou outra substância química.

O caso ocorreu no Hotel Portobelo, localizado em frente à praia Bahía Sardina, um dos destinos turísticos mais populares da ilha colombiana. Os corpos de Tito e Kevin foram encontrados sobre a cama, enquanto Viviana foi achada caída no chão. De acordo com o coronel James Totena, comandante da Polícia de San Andrés, não havia sinais de violência no local. A cena, segundo ele, indicava que uma das vítimas tentou chegar até o banheiro, onde foram encontrados vestígios de vômito.

O pai de Viviana, Orlando Canro, também estava hospedado no hotel e foi quem encontrou os corpos. Ele contou que a filha havia reclamado do cheiro já na primeira noite. “Desde a primeira noite, minha filha pediu para trocar de quarto porque havia um cheiro forte. Conversamos com a gerência, mas disseram que não havia cheiro algum. No dia seguinte, ela continuou insistindo… Até que aconteceu o que aconteceu”, relatou em entrevista à rádio La FM.

Orlando contou que não obteve resposta após bater várias vezes na porta para levar café para a filha. Com a ajuda de uma funcionária do hotel, entrou no quarto e encontrou os três familiares desacordados. “Vejo essa cena macabra. Acho que nunca vou esquecer. Foi terrível ver minha filha, meu genro e meu neto deitados, como se estivessem dormindo”, relatou à emissora.

A família estava em San Andrés para celebrar antecipadamente o Dia dos Pais e o aniversário da avó. De acordo com os familiares, Viviana havia organizado a viagem como surpresa para o marido, com quem se casou em agosto de 2019. Eles estavam hospedados com o filho em um quarto, enquanto outros parentes ocupavam outros cômodos no hotel.

A filha mais velha de Viviana, Mayerly Hurtado, afirmou ao jornal El Tiempo que nenhum dos três havia ingerido alimentos suspeitos, reforçando a suspeita de intoxicação ambiental.

Em nota, a administração do Hotel Portobelo afirmou estar colaborando com as investigações. “Nos reunimos com os familiares desde o primeiro momento, oferecendo apoio constante e acionando os protocolos internos de segurança”, destacou.

O aumento gradual do nível do mar na cidade de Cartagena, na Colômbia, está preocupando as autoridades locais. reprodução youtube AFP Español A cidade, que é muito popular entre os turistas que visitam o país, está correndo o risco de ficar parcialmente submersa neste século devido ao aquecimento global. Imagem de GRAPHICAL por Pixabay Mirla Aaron, uma líder comunitária local, ficou chocada ao encontrar ossos de antigos habitantes de Tierra Bomba, uma ilha em frente à zona hoteleira de Cartagena. reprodução youtube AFP Español Esses ossos estavam à mostra na praia, mostrando os impactos reais que o aumento do nível do mar está causando na região. reprodução youtube AFP Español Em entrevista à AFP, Mirla disse que "o mar destruiu 250 casas da comunidade, o posto de saúde, píeres... levou vários salões comunitários, infraestrutura elétrica e o cemitério". reprodução youtube AFP Español Um outro problema é que, em Cartagena, o principal porto comercial da Colômbia foi construído em terreno com cavidades subterrâneas que estão cedendo, causando afundamento do solo. freepik wirestock "Lamentavelmente, a ilha tem sido vítima de um processo erosivo (...) que tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas", comentou a líder. reprodução youtube AFP Español O problema não é novo. Em 2021, a revista científica Nature já tinha publicado um estudo alertando sobre o perigo potencial na cidade colombiana. wikimedia commons Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) O nível do mar está subindo cerca de 7,02 milímetros por ano desde o início do século 21. Isso significa que é mais rápido do que a média global de 2,9 milímetros. Matt Hardy Unsplash Pesquisadores da Universidade Eafit, de Zagreb, e da Internacional de Miami afirmam que, se as emissões de gases de efeito estufa não diminuírem, o nível do mar na baía de Cartagena pode subir 26 cm até 2050 e 76 cm até 2100. flickr Joe Ross Segundo o o cientista ambiental canadense Marko Tosic, o aumento no nível do mar na área costeira de Cartagena se deve a dois fatores: fragilidade da cidade ao aquecimento global e a presença de "vulcões submarinos" que causam o afundamento do solo. wikimedia commons Laslovarga "Essas formações vulcânicas são lodosas, e aos poucos a gravidade pressiona e provoca o achatamento do terreno e o afundamento da cidade", explicou o cientista. GRAPHICAL por Pixabay Nos últimos anos, as autoridades locais estão construindo um quebra-mar para reduzir o impacto das ondas. Segundo a prefeitura, cerca 80% dos bairros estariam em risco de inundação se não fosse por essa medida. reprodução youtube AFP Español Além disso, especialistas temem que as populações pobres tenham menos recursos do que as áreas dos grandes hotéis para lidar com a força da natureza. Conheça mais sobre Cartagena! reprodução youtube AFP Español Cartagena foi fundada em 1533 pelo conquistador espanhol Pedro de Heredia. Rapidamente se tornou um importante porto comercial e centro do Império Espanhol nas Américas. domínio público A cidade era um alvo frequente de ataques de piratas, o que levou à construção de uma extensa muralha que a rodeia até hoje. Carlos Fiallos por Pixabay Cartagena desempenhou um papel importante na luta pela independência da Colômbia da Espanha. Em 1811, a cidade declarou sua independência da Espanha e tornou-se um centro da resistência colombiana. Christine Ellsay Unsplash Cartagena é uma cidade vibrante com uma rica cultura. A mistura de influências indígenas, africanas e europeias se reflete na música, comida, dança e artesanato da comunidade local. Ricardo Gomez Angel Unsplash Alguns dos eventos culturais mais importantes de Cartagena incluem o Festival Internacional de Música de Cartagena e o Festival de Cinema de Cartagena. Jorge Gardner Unsplash A cidade também é conhecida por suas belas praias, como a ilha de Barú (foto), com areias brancas e palmeiras, e as Ilhas del Rosario, famosas por seus recifes de corais. wikimedia commons Felipeortegag O centro histórico de Cartagena também abriga muitas das principais atrações turísticas da cidade, como o Palacio de la Inquisición (foto), o Castelo de San Felipe de Barajas e as Muralhas de Cartagena. wikimedia commons Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) Isso sem falar na culinária de Cartagena, uma mistura de influências caribenhas, colombianas e africanas. Alguns dos pratos mais populares da cidade incluem o sancocho (foto), o peixe frito e o arepa. Keesha's Kitchen Unsplash Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Minha filha pediu a mudança várias vezes. A administração não fez nada. Ela decidiu ficar e olha o que aconteceu. Uma morte tão trágica que enluta toda uma família”, desabafou Orlando. As investigações seguem sob responsabilidade da polícia e do Ministério Público colombiano, que aguardam os exames patológicos e toxicológicos do Instituto de Medicina Legal para confirmar a causa da morte.