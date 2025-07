Por que a família real britânica faz um censo de cisnes todo ano?

Uma das aves aquáticas mais bonitas da fauna mundial, o cisne está muito presente em movimentos culturais, como peças teatrais e ballets. O Flipar, então, mostra as características desse animal, que traz um misto de elegância e singeleza

Os cisnes são aves da família Anatidae, pertencentes ao gênero Cygnus. Seus parentes mais próximos são os gansos e os patos, que formam a tribo Cignini e são integrantes da subfamília Anserinae.

Eles são geralmente animais monogâmicos. Isso ocorre porque ocasionalmente mudam de parceiro ao decorrer da vida, principalmente após alguma falha no aninhamento ou quando o parceiro morre. Imagem de NoName_13 por Pixabay

Desse modo, eles são os maiores membros existentes da família de aves aquáticas Anatidae. Comparados aos gansos, seus parentes mais próximos, eles são muito maiores e têm pés e pescoço em grande proporção. Imagem de Couleur por Pixabay

As aves adultas não possuem penas entre os olhos e o bico. Quanto ao dimorfismo sexual, elas se apresentam apenas no peso e no tamanho, com os machos sendo ligeiramente maiores. Imagem de wal_172619 por Pixabay

Os cisnes são naturalmente encontrados em ambientes temperados, raramente ocorrendo sua presença nos trópicos. Sendo assim, o número de ovos por postura é entre 3 e 8 ovos. Imagem de Krzysztof por Pixabay

Eles podem ser encontrados em regiões como o norte da Europa, Ásia e América do Norte. No hemisfério sul, esses animais podem aparecer na Austrália e em alguns países da América do Sul. Imagem de NoName_13 por Pixabay

Eles podem se alimentar tanto na água quanto em terra. Afinal, os cisnes são quase inteiramente herbívoros, embora possam comer uma variedade de pequenos animais. Imagem de NoName_13 por Pixabay

Na água, o alimento é obtido por meio de babugem, e sua dieta é composta pelas raízes, tubérculos, caules e folhas de plantas aquáticas e submersas. Pixabay

Nesse sentido, os cisnes são altamente protetores, atacando qualquer coisa que considerem um risco para seu ninho e seus filhotes e são extremamente elegantes. Pixabay

Nos tempos da rainha britânica Elizabeth I, a carne de cisne era considerada um alimento de luxo. Além disso, essa iguaria é consumida na Coreia do Norte, onde é considerada uma fonte de alimento valioso e medicinal. Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay

Assim como os patos, dois ou três dias após o nascimento, eles começam a nadar com a mãe ao redor do lago. Mas como eles ainda são muito jovens para conseguir sua comida, são os pais que os alimentam. Imagem de Alexa por Pixabay

Uma peculiaridade é que após a reprodução e incubação dos ovos, os cisnes, tanto machos quanto fêmeas, perdem parte de sua plumagem no processo e realizam uma muda para novas penas.

Em grande parte dos mitos e das culturas espalhadas por todo o mundo, o cisne branco é um animal associado à pureza e à luz, enquanto que o cisne negro se associa ao oculto e ao misterioso. Imagem de Beto por Pixabay

O cisne-negro é uma ave aquática australiana, também pertencente à família Anatidae, a mesma dos patos, gansos, e demais cisnes e pode pesar até 9 kg. Wikimedia Commons/Sérgio Valle Duarte

O cisne é uma figura comum na heráldica, sendo adotado em inúmeros brasões e escudos de localidades diversas. Uma delas, por exemplo, é a face nacional das moedas de euro finlandesas, assim como o Brasão de armas de Camberra. Wolfgang Hasselmann Unsplash

O cisne-de-pescoço-preto é uma ave anseriforme típica do sul da América do Sul. A espécie pode figurar na lista das preciosidades ornitológicas, sendo distribuída pelo sul do Brasil e Chile. J Patrick Fischer wikimedia commons

O Lago dos Cisnes é um balé dramático em quatro atos de 1876 do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovski e libreto de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer, com estreia em 1877 no Teatro Bolshoi (Moscou). Domínio público

A estreia de "O Lago dos Cisnes" ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1877 no teatro, na cidade russa de Moscovo. Vale ressaltar que a história contada no conto de fadas "O Patinho Feio", do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, na verdade era sobre um cisne. Divulgação

Ela foi um fracasso pela má interpretação da orquestra e dos bailarinos, assim como a coreografia de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer. Divulgação

Cisne Negro é um filme americano de 2010, dos gêneros suspense e terror psicológico, dirigido por Darren Aronofsky e estrelado por Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey e Winona Ryder. reprodução cisne negro

Na obra, uma bailarina perde a compreensão da realidade quando uma sensual bailarina ameaça sua posição de dançarina protagonista em "O Lago dos Cisnes". reprodução instagram

A Ilha dos Cisnes é artificial e localizada no rio Sena, em Paris, França, Foi criada em 1827 para proteger a ponte chamada Pont de Grenelle. reprodução/tv globo

O navio Cisne Branco é um veleiro da Marinha do Brasil, que exerce funções diplomáticas e de relações públicas. A sua missão é a de representar o país em eventos náuticos nacionais e internacionais, divulgar a mentalidade marítima na sociedade civil e preservar as tradições navais. - Divulgacao Marinha do Brasil