Príncipe Harry faz visita-surpresa à Ucrânia

O príncipe Harry visitou a Ucrânia nesta quinta-feira (10) e se tornou o segundo membro da realeza britânica a viajar àquele país desde a invasão russa, em fevereiro de 2022, informou um porta-voz à AFP.

Ex-capitão do Exército britânico, Harry encontrou-se com feridos de guerra em Lviv, disse a fonte. O filho mais novo do rei Charles III visitou uma clínica ortopédica que auxilia na reabilitação de militares e civis.

Harry estava acompanhado de membros da Fundação Invictus Games, evento esportivo internacional que fundou em 2014 para soldados e ex-soldados feridos. O príncipe também se reuniu com a ministra ucraniana responsável pelos veteranos, Natalia Kalmikova.

Harry fez a viagem após comparecer, na véspera, ao segundo e último dia de audiência no Tribunal de Apelações de Londres, onde defendeu seu recurso contra a redução da sua proteção policial no Reino Unido.

