Príncipe William elogia em documentário o trabalho de vigilante mexicano no Golfo da Califórnia

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, elogiou em um documentário nesta sexta-feira (6) um vigilante marítimo mexicano que costumava pescar ilegalmente no Golfo da Califórnia, ou Mar de Cortez, e que acabou se tornando um "guardião da natureza".

William elogia o capitão José Luis Ceseña Calderón na introdução do terceiro episódio de Guardians, sua série de documentários sobre vida selvagem em seis partes que destaca o trabalho de conservação dos guardas florestais em todo o mundo.

Ceseña Calderón passou mais de 35 anos mergulhando à noite como pescador ilegal de arpão antes de mudar de lado.

Desde 2009, o homem faz parte da equipe de monitoramento da organização sem fins lucrativos Red de Observadores Ciudadanos (ROC), formada por moradores locais que trabalham com as autoridades para patrulhar as águas.

O mexicano participa de missões noturnas perigosas para proteger as espécies marinhas na Baía de La Paz.

De acordo com o príncipe de Gales, Ceseña Calderón "está liderando uma revolução silenciosa no mar, criando confiança, mudando a maré e mostrando como aqueles que antes eram parte do problema podem se tornar os maiores protetores do oceano".

O documentário revela que o número de barcos ilegais na área foi reduzido de 58 para menos de dez.

"Para mim, ser um guardião da baía agora, sinceramente, é um grande orgulho. Antes, eu era um dos que danificavam o ecossistema. Agora eu realmente vejo os danos que estávamos causando com os métodos de pesca que usávamos", diz Calderón.

psr/eg/jmo/aa