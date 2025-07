Comunidade celebra Natal antecipado em junho para garota com câncer

O espírito natalino chegou mais cedo para a família Zachman, moradores da cidade de Bethesda, localizada no estado de Maryland (EUA), em um gesto de solidariedade que emocionou toda a comunidade. Kasey Zachman, uma menina de 9 anos diagnosticada com câncer cerebral há quatro, teve seu desejo realizado de forma surpreendente no último sábado (28/6) - uma data que, para sua família, é marcada pelo diagnóstico devastador da doença. Naquele dia, o que era para ser apenas um marco triste na história de Kasey se transformou em uma celebração de vida e esperança, com a ajuda de vizinhos e voluntários.

De acordo com o jornal norte-americano The Washington Post, a história começou com uma carta escrita pelos pais da criança, Alyssa e Joe Zachman. Ao invés de pedir presentes ou brinquedos, como seria de se esperar em uma típica carta ao Papai Noel, os Zachman solicitaram algo mais significativo: um Natal antecipado para sua filha, que desejava comemorar exatamente no dia 28 de junho, o dia que mudou para sempre a vida da sua família. O motivo? A luta contínua de Kasey contra o câncer cerebral infantil.

"Esta semana será incrivelmente quente e não será o melhor clima para instalar luzes, mas não temos certeza de quanto tempo temos", disseram os Zachmans em seu apelo aos vizinhos. A mensagem foi simples, mas carregada de urgência e amor.

Em apenas alguns dias, a resposta foi avassaladora. O espírito comunitário de Montgomery não demorou a se manifestar. Vizinhos, amigos e até desconhecidos se uniram para transformar a data em um Natal inesquecível para a garotinha. Caminhões de bombeiros de todo o estado chegaram, acompanhados de um grupo de voluntários que, sob o calor escaldante, decoraram as ruas com luzes coloridas e bonecos infláveis típicos de Natal. Mais de duas dúzias de caminhões de bombeiros participaram da festa, e centenas de casas foram adornadas de maneira especial para a pequena Kasey.

Ao percorrer o bairro decorado, Alyssa Zachman não escondeu a emoção: "O dia 28 de junho foi o dia do diagnóstico para nós, um dia difícil. Somos muito gratos por poder pensar nele como o Natal em junho, especialmente no ano que vem".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da comemoração, a família aproveitou a ocasião para organizar uma arrecadação de fundos, que visava apoiar a jovem e sua luta contra o câncer, financiando também, pesquisas importantes na área de câncer cerebral pediátrico. A arrecadação beneficia tanto a Equipe KVZ, formada para ajudar a menina, quanto a Fundação Lilabean, que apoia a pesquisa e o tratamento de crianças com câncer cerebral.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice