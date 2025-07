Justiça garante visitas de Léo a Dona Ruth em fins de semana e datas especiais

Mesmo após a Justiça decidir pela guarda unilateral de Léo, filho de Marília Mendonça, ao pai Murilo Huff, a avó materna, Dona Ruth, não ficará afastada da vida do neto. A decisão judicial, divulgada nesta semana, define um calendário estruturado de visitas e convivência familiar, buscando preservar o vínculo afetivo entre os dois.

Como será a convivência entre Léo e Dona Ruth?

Segundo trecho do documento judicial obtido pelo portal LeoDias, a avó poderá receber o menino em finais de semana alternados, com início às 18h de sexta-feira e término às 18h do domingo. A entrega e devolução da criança deverá ocorrer na residência do pai, salvo se houver acordo entre as partes para outro local.

A decisão também estabelece que feriados nacionais e religiosos serão divididos de forma alternada a cada ano, permitindo que cada responsável usufrua de metade dessas datas. O cronograma poderá ser ajustado, desde que haja consenso entre as partes envolvidas.

O que foi definido sobre as férias escolares?

Léo passará metade das férias de julho e do recesso de fim de ano com Dona Ruth. A divisão será feita por quinzena, e o revezamento incluirá Natal e Ano Novo, que deverão ser alternados entre os anos pares e ímpares.

O juiz baseou sua decisão em relatos que indicam dificuldade de diálogo entre os responsáveis e um ambiente familiar conflituoso. Durante a audiência realizada no Fórum Cível de Goiânia, Devyd Fabrício — marido de Dona Ruth — afirmou que a relação entre ela e Murilo é “muito ruim”, sem espaço para entendimento ou cooperação.

Além disso, segundo o juiz, Dona Ruth teria agido de forma unilateral no exercício da guarda compartilhada, dificultando a atuação plena de Murilo como pai.

O que acontece agora?

Apesar da dor expressa publicamente por Dona Ruth, o novo arranjo busca equilibrar a estabilidade emocional da criança com o direito à convivência familiar mais ampla. As próximas etapas dependerão do cumprimento das medidas e, possivelmente, da disposição de ambas as partes em manter o diálogo pelo bem de Léo.

The post Justiça garante visitas de Léo a Dona Ruth em fins de semana e datas especiais appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.