Avião usado em salto de paraquedas cai com 15 pessoas a bordo

Um avião de pequeno porte utilizado para paraquedismo caiu no fim da tarde dessa quarta-feira (2/7) próximo ao Aeroporto de Cross Keys, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A queda deixou 15 pessoas feridas, sendo um o piloto e outros 14 passageiros.

A aeronave, um modelo Cessna 208B Caravan, saiu da pista durante a decolagem por volta das 17h30, no horário local, segundo informou a Administração Federal de Aviação (FAA). O acidente aconteceu em uma área arborizada nos arredores do aeroporto, localizado no município de Monroe Township.

Equipes de emergência de diversas agências foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros no local. De acordo com a Administração de Emergências do Condado de Gloucester, tratou-se de um “incidente com múltiplas vítimas”. O órgão também pediu que a população evitasse a região para não atrapalhar os trabalhos de resgate.

Cinco dos feridos foram levados para o Hospital Universitário Cooper, em Camden. A porta-voz da instituição, Wendy Marano, informou à Fox Philadelphia que os ocupantes sofreram ferimentos considerados leves a moderados, sem risco imediato à vida.

O aeroporto onde ocorreu o acidente é voltado principalmente para aviação particular e atividades recreativas, como o paraquedismo, que era justamente a finalidade do voo no momento da queda. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela FAA, que deve apurar se houve falha técnica, erro humano ou outro fator envolvido.

O histórico da aeronave também chama atenção. Segundo a imprensa local, o mesmo avião esteve envolvido em outro incidente em julho de 2023, no estado da Virgínia. Na ocasião, durante uma aula de paraquedismo, a aeronave saiu da pista, mas ninguém ficou gravemente ferido.

O caso reacende o debate sobre a segurança em operações de paraquedismo, especialmente envolvendo aeronaves mais antigas ou frequentemente utilizadas nesse tipo de atividade. A FAA ainda não divulgou um prazo para a conclusão das investigações.

Por ora, as autoridades continuam monitorando a situação, enquanto a área do acidente segue isolada para garantir o andamento das apurações. Não há informações sobre a suspensão de voos no aeroporto de Cross Keys, que permanece sob vigilância.

A queda da aeronave não causou danos em construções próximas, o que evitou consequências ainda mais graves. Ainda assim, o susto mobilizou moradores da região e chamou a atenção para os riscos associados a voos recreativos em áreas urbanizadas.

A investigação seguirá nos próximos dias, com apoio da FAA e de agências locais. Até lá, as autoridades recomendam cautela e atenção redobrada para quem frequenta ou opera nos pequenos aeroportos da região.