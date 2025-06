Cliente encontra celular funcionando dentro de pote de sopa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma jovem australiana viralizou nas redes sociais ao encontrar um celular dentro do pote de sopa que pediu em um restaurante. O aparelho estava ligado e funcionando, no fundo do recipiente. A mulher, identificada como Shraddha nas redes sociais, logo viralizou com a história.

A cliente contou que pediu hotpot – um tipo de sopa tradicional da culinária chinesa – para viagem em um restaurante. Ela chegou a consumir parte da refeição no local e levou o restante. Ao chegar em casa e continuar comendo, ela percebeu que havia um objeto estranho no meio do prato.

“Eu estava mexendo no fundo, e o recipiente estava um pouco estranho. Continuei cavando e encontrei um telefone funcionando dentro da sopa”, disse. O aparelho estava ligado e exibia um aviso de temperatura elevada quando foi retirado da sopa. A jovem contou que, por pouco, não levou a sopa com celular e tudo para o micro-ondas.

Chocada, ela entrou em contato com o restaurante relatando o “brinde” indesejado. O responsável pelo local esclareceu o ocorrido: o celular era do chef do local, que tinha perdido o aparelho durante o preparo do prato.

“Eles se desculparam bastante. Eu disse que levaria o telefone de volta”, afirmou. Ela não divulgou o nome do restaurante, dizendo que “todo mundo comete erros”. A jovem contou que o chef explicou que colocou o telefone dentro do recipiente por acidente e, por ser da mesma cor do pote, acabou passando despercebido.

A sopa custou US$ 35 (cerca de R$ 189), mas o restaurante deu a jovem US$ 50 (aproximadamente R$ 270) em dinheiro como pedido de desculpas. O chef ainda prometeu um prato gratuito – e sem surpresas – na próxima visita. Ele disse: ‘Me avise quando você vier da próxima vez que eu te dou um hotpot grátis’”, contou.