Vinho combina com sopa. É só escolher a bebida certa

699

Vinho e sopa, devidamente harmonizados, ajudam a enfrentar o frio do inverno (foto: Salton/divulgação )



Chega o frio e com ele a vontade de consumir comidas quentes e mais calóricas, que ajudam o corpo a se aquecer mais rapidamente. Este momento do ano combina com um belo vinho e – por que não? – uma bela sopa. Chega o frio e com ele a vontade de consumir comidas quentes e mais calóricas, que ajudam o corpo a se aquecer mais rapidamente. Este momento do ano combina com um belo vinho e – por que não? – uma bela sopa.









A sopa é um dos pratos mais complexos para harmonizar com vinho. Isso se deve a alguns fatores, como a temperatura de serviço do prato, a textura e a mistura de ingredientes. Apesar desses desafios, é possível, sim, realizar essa harmonização.





A Salton, a mais antiga vinícola em atividade no Brasil e líder nacional do segmento de espumantes desde 2005, enviou dicas a respeito de como combinar sopa e vinho:





“Sopa é alimento de altas temperaturas e textura densa. Então, de cara, já sugerimos que você não opte por vinhos complexos, pois as características da bebida se perderão com as colheradas quentes. A escolha deve ser vinhos com bom teor alcoólico, já que eles tendem a resistir com mais facilidade às altas temperaturas.





O ideal é que a bebida esteja em temperatura mais próxima possível do prato para não haver choque térmico na boca. Para servir vinho em temperatura elevada, é importante que ele seja equilibrado e tenha o álcool bem integrado. Caso contrário, a temperatura elevada aumentará a percepção do álcool na boca, o que não resultará em boa experiência.





Harmonizar vai depender do tipo de sopa. Recomenda-se levar um pouco de textura para o prato e servi-lo com ingredientes que dão crocância, como croutons, pedaços de bacon, crispy de couve, alho-poró frito e até batata palha. A crocância modifica a presença da sopa na boca, dando peso e mastigação.





Outra opção é deixar legumes e proteínas em pedaços na sopa, pois sentimos com mais clareza o sabor. A sugestão aqui é escolher o vinho levando em conta a presença desses ingredientes. Isso vale para cremes batidos também.





Já as sopas com verduras podem ser combinadas com vinhos que tenham notas herbáceas. E as sopas com proteína branca ou apenas legumes combinam com brancos encorpados.”





Dito isso, vamos às combinações sugeridas pela vinícola:





Caldo verde com linguiça em pedaços combina com cabernet sauvignon, cabernet franc e carménère.





Caldinho de feijão com bacon salpicado pede vinhos das uvas malbec, cabernet sauvignon e rannat.





Canja de galinha com frango em pedaços vai bem com chardonnay, riesling e pinot noir.





Creme de abóbora com croutons harmoniza com exemplares das variedades chardonnay, riesling e Antão Vaz.





Sopa de legumes em pedaços combina com vinhos elaborados com chardonnay, torrontés e viognier.