Dieta à base de vegetais significa comer proporcionalmente mais alimentos integrais, incluindo frutas, legumes e grãos (foto: Bacana News/Reprodução da internet)



Pesquisa nacional mostrou que apenas 5% dos brasileiros seguem a dieta vegana. A coluna publica nesta segunda (29/5) artigo de Valter Casarin, coordenador geral e científico da Nutrientes para a Vida.



A resposta é não. A dieta à base de vegetais significa simplesmente que você escolheu comer proporcionalmente mais alimentos integrais que são principalmente à base de vegetais. Isso inclui frutas, legumes e grãos integrais.Uma dieta baseada em vegetais não significa que você não pode comer ovos, laticínios, peixe ou carne. Significa apenas que você come menos. Eles se tornam acompanhamentos e não são a parte principal de todas as refeições. Algumas pessoas escolhem uma dieta vegana que exclui todos os produtos de origem animal, mas a dieta baseada em vegetais não é tão rigorosa.





Grandes exemplos de dietas à base de vegetais incluem as populares dietas mediterrânea e da zona azul (dieta baseada em alimentos não processados ou muito pouco processados). Existem alguns benefícios significativos para a saúde em uma dieta baseada em vegetais. Vamos dar uma olhada em alguns que podem ter o maior impacto em seu corpo.





Como as dietas à base de vegetais geralmente são ricas em grãos integrais, feijões, nozes e legumes, estudos mostram que elas fornecem todas as proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos que o corpo precisa. A importância dada às frutas e verduras faz com que seu consumo seja naturalmente rico em fibras, vitaminas e nutrientes.





Para muitas pessoas, carne vermelha, aves e peixes são a principal fonte de vitaminas do complexo B em sua dieta. Se você está mudando para uma dieta baseada em vegetais, considere um suplemento de vitamina B. As dietas à base de vegetais também podem fazer uma diferença visível na sua cintura. Estudos têm mostrado que as pessoas que colocam vegetais e alimentos integrais no centro de sua dieta têm um índice de massa corporal (IMC) mais baixo em comparação com aqueles cujas refeições são principalmente à base de carne.





A dieta mediterrânea está associada a um risco reduzido de doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer, incluindo mama, cólon e próstata, além também de uma redução nos sintomas de depressão. Dietas vegetarianas e veganas tendem a obter os mesmos resultados, incluindo a capacidade de reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol. Elas também têm sido associadas ao aumento da longevidade.





A dieta de vegetais valoriza a qualidade nutricional dos alimentos, o que permite alcançar plenamente o objetivo de controlar o fornecimento de nutrientes aos seus adeptos. Esse objetivo só pode ser alcançado se o solo onde os vegetais são produzidos conter os nutrientes em quantidade suficiente. Em razão dos solos tropicais apresentarem teores deficientes de nutrientes, os fertilizantes irão contribuir para suplementar e equilibrar os nutrientes necessários.





A comida pode ser um verdadeiro prazer para os nossos sentidos, assim como uma fonte de vitalidade e bem-estar para o nosso corpo. Portanto, longe do ditado ‘é preciso comer para viver e não viver para comer’, opte por se alimentar com prazer.”