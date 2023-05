Unhas decoradas viraram febre entre as mulheres

699

Unhas decoradas vêm ganhando muitas adeptas ultimamente (foto: Reprodução)

Depois das sobrancelhas negras, sem nada a ver com o rosto, as unhas se transformaram em atração extra para as mulheres.









Fato é que as unhas se tornaram item tão importante entre os cuidados femininos que muitas mulheres tentam fazê-las em casa, por economia ou por falta de tempo de ir ao salão.





Acredito que as manicures são o melhor caminho, mas muitos salários femininos não conseguem pagá-las. Então, o jeito é praticar. Na coluna de hoje, listamos dicas vindas de profissionais do setor, que podem ajudar.





1. Escolher cores mais básicas

Quando a pessoa não tem muita prática de pintar as unhas, a melhor opção é buscar cores mais simples, como branco ou o nude. As cores mais claras são mais fáceis de limpar e também permitem evitar alguns imprevistos.





2. Para evitar bolinhas

É comum a unha ficar com bolinhas quando seca. Isso pode ocorrer quando a pessoa tem a mão muito quente. Antes de pintar, é importante colocar a mão na água fria para ela ficar gelada. Mesmo assim, se ficarem as bolinhas, recomenda-se passar extra brilho nas unhas, pois ele dará uma “maquiada” no esmalte.





3. Durabilidade do esmalte

Para o esmalte durar mais, certifique-se de que você não tem nenhum tipo de creme na unha. O ideal é sempre passar algodão com removedor de esmaltes antes de pintar. Além disso, é importante passar duas camadas finas de esmalte e estar atenta às datas de validade, porque o produto vencido fica grosso e sai muito mais facilmente.





4. Para remover esmalte sem agredir as unhas

Para remover esmaltes mais escuros ou com glitter, a melhor opção é molhar um algodão com removedor e deixá-lo na unha por um tempo. Dessa forma, o esmalte ou o glitter amolece e sai mais fácil.

Primeiro, apareceu a moda do jardim em cada uma delas, com flores pintadas. Depois vieram os brilhos, seguidos pela moda dos esmaltes de cores variadas em cada dedo.