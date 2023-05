'Chip da beleza' virou moda. Especialista explica quando ele deve ser usado

Implante de gestrinona é chamado erroneamente de "chip da beleza", alertam especialistas (foto: Istock/reprodução)

Nos últimos tempos, o "chip da beleza", nome pelo qual o implante subcutâneo de gestrinona ficou conhecido, tem ganhado cada vez mais adeptos, principalmente devido ao compartilhamento, por parte de influenciadores, de seus resultados em relação à perda de peso. Porém, nem tudo é o que parece ser. O médico Guilherme Packer, especialista em equilíbrio hormonal e emagrecimento, ressalta os pontos positivos e negativos deste tratamento:









“São dispositivos implantados sob a pele com o objetivo de liberar lentamente medicamentos, hormônios ou outros compostos bioativos no organismo. São uma forma eficaz de administração de medicamentos”, explica Guilherme.





Os implantes são produzidos de materiais biocompatíveis, colocados sob a pele por meio de procedimento minimamente invasivo. “Eles são projetados para liberar lentamente o medicamento ou hormônio ao longo de um período pré-determinado, que pode variar de algumas semanas a vários meses, dependendo da dosagem e da frequência de administração”, detalha o especialista.





O que é gestrinona?





“É uma droga sintética derivada da 19-nortestosterona, composto derivado da testosterona, cuja principal diferença estrutural é a remoção do átomo de carbono na posição 19 da molécula da testosterona, o que resulta na criação de novo composto com ações anabólicas mais expressivas e menos androgênicas que a testosterona”, diz Packer.





“Há indicações para a gestrinona como contraceptivo, coadjuvante na terapia de reposição hormonal, controle dos sintomas da TPM e tratamento de endometriose e miomas uterinos”, observa.





Por sua ação antiestrogênica em receptores uterinos, a gestrinona leva a mulher à amenorreia, ou seja, à interrupção da menstruação, por evitar a proliferação do endométrio.





“Ela melhora sintomas causados por miomas e endometriose, atuando na redução da progressão dessas patologias. Seu efeito antiprogestagênico no endométrio bloqueia a ação da progesterona, o que pode levar a alterações na espessura do revestimento uterino. É boa opção medicamentosa em terapias de reposição da menopausa, podendo ser usada nas mulheres mais velhas” comenta.





Por que o termo “chip da beleza”?





De acordo com o médico, a gestrinona em forma de implantes subcutâneos foi erroneamente difundida como “chip da beleza”, por causa de seus supostos benefícios estéticos. A ação do hormônio no corpo pode contribuir, principalmente por conta de seu efeito anabólico, para a melhora na performance física, manutenção da massa muscular, melhora da libido, redução da fadiga e aumento da disposição. A gestrinona com ação antiestrogênica pode contribuir para a melhora estética da celulite.





Quais são os benefícios dos implantes?





De acordo com Packer, eles oferecem vantagens em relação a injeções ou comprimidos, por exemplo. Entre elas, a maior eficácia do tratamento, pois o medicamento é liberado diretamente na corrente sanguínea e sua concentração no sangue permanece constante. Há menos efeitos colaterais, pois a liberação lenta e controlada minimiza problema que podem ocorrer quando se utilizam injeções ou comprimidos.





Como saber se a gestrinona fará bem?





É fundamental avaliar o histórico da paciente, incluindo doenças pré-existentes, uso de medicamentos, cirurgias prévias, alergias e condições de saúde gerais. “Devemos contraindicar em mulheres com hiperandrogenismo, resistência insulínica, obesidade, cardiopatas, histórico de doenças trombogênicas prévias”, diz o médico.





Também não é indicada para menores de 18 anos e mulheres que procuram ação de contracepção, pois a substância não é reconhecida pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.





A gestrinona é recomendada para mulheres na idade fértil, preferencialmente. No entanto, pode haver indicação para aquelas no período do climatério ou já na menopausa.





“Não é indicada para pacientes com histórico de câncer de mama, doenças hepáticas graves, sangramento vaginal anormal sem diagnóstico estabelecido, gravidez, suspeita de gravidez e mulheres com intenção de engravidar a curto prazo”, reforça o especialista.