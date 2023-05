Endometriose mal cuidada pode levar à infertilidade

Endometriose profunda causa dores intensas e ainda não tem cura, mas é possível controlar os sintomas (foto: Materprime/reprodução)

Mulher nenhuma merece passar por uma crise aguda de endometriose. A dor é imensa e pode ser diagnosticada até como apendicite, em alguns casos, mesmo este órgão ficando longe da região dolorida. Um profissional que acertava o diagnóstico na mosca, nos tempos em que clinicava, era José Salvador. Ele agora está descansando um pouco da época em que atuava bravamente – começou operando no Hospital Vera Cruz, antes de se integrar totalmente, com a mulher, Norma, e parte da família, ao grupo Mater Dei, que é referência nacional. Mulher nenhuma merece passar por uma crise aguda de endometriose. A dor é imensa e pode ser diagnosticada até como apendicite, em alguns casos, mesmo este órgão ficando longe da região dolorida. Um profissional que acertava o diagnóstico na mosca, nos tempos em que clinicava, era José Salvador. Ele agora está descansando um pouco da época em que atuava bravamente – começou operando no Hospital Vera Cruz, antes de se integrar totalmente, com a mulher, Norma, e parte da família, ao grupo Mater Dei, que é referência nacional.









De maneira geral, pode-se dizer que há três tipos de endometriose: superficial, ovariana ou profunda. “Essa classificação diz respeito à complexidade de acometimento de tecidos e sintomas associados à doença, sendo a última a mais grave”, explica a doutora Aline.





A endometriose superficial ocorre quando as lesões são iniciais e se restringem ao útero e seus ligamentos. Nesta fase, essas lesões são pouco sintomáticas e, geralmente, controladas com tratamento conservador, por meio do bloqueio hormonal.





A endometriose ovariana aparece como cistos na região dos ovários, que podem ser uni ou bilaterais, variando de tamanho e grau de sintomatologia. O tratamento pode ser conservador ou até cirúrgico, dependendo da lesão.





Por sua vez, a endometriose profunda é diagnosticada quando as lesões são mais complexas e acometem múltiplos tecidos e órgãos, por contiguidade ou à distância, podendo afetar conjuntamente bexiga, vagina, apêndice, intestino e até mesmo os pulmões.





Para identificar esta doença inflamatória, o exame clínico é o primeiro passo. Exames laboratoriais e de imagem são muito importantes para confirmar o diagnóstico.





“O ultrassom transvaginal e a ressonância magnética permitem visualizar com mais clareza as alterações para que o especialista possa avaliar a localização e o estágio da doença”, afirma Melissa Kuriki, diretora da área médica da Fujifilm.





A endometriose não tem cura definitiva, mas o tratamento medicamentoso, por meio de analgésicos e anti-inflamatórios, e a cirurgia podem reduzir os sintomas. Há casos em que é indicado o bloqueio hormonal.





Se a doença não receber a devida atenção, pode levar à infertilidade e ao aumento do risco de câncer de ovário ou adenocarcinoma. Os cuidados devem incluir tanto um plano para o controle da dor quanto o estilo de vida saudável, com boa nutrição e exercícios.