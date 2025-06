Catar repudia ataque do Irã e diz que tem 'direito de responder'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Ministério das Relações Exteriores do Catar repudiou o ataque do Irã à base de Al Udeid, em Doha, nesta segunda-feira (23/6). Em nota, o porta-voz da pasta, Majed al-Ansari, disse que o país considera a ação uma “flagrante violação da sua soberania e das leis internacionais".

A base de Al Udeid é uma das maiores usadas pelos Estados Unidos no Oriente Médio. Normalmente, o local recebe cerca de 10 mil soldados norte-americanos e também cataris, mas imagens de satélite do último dia 19 mostram a base supostamente evacuada, sem aviões em seus pátios.

“Afirmamos que o Catar reserva-se do direito de responder diretamente de forma equivalente à natureza e escala desta agressão descarada, em conformidade com o direito internacional. Garantimos que as defesas aéreas do Catar frustraram com sucesso o ataque e interceptaram os mísseis iranianos”, disse Majed al-Ansari em nota.

O governo catari também destacou que a escalada das ações militares vai minar a estabilidade da região, podendo criar situações “catastróficas para a paz e a segurança internacional”. A nota também afirma que o Catar foi um dos primeiros países a alertar os perigos do ataque de Israel ao Irã e apela para um cessar-fogo.

“Apelamos consistentemente para que as soluções diplomáticas fossem priorizadas e realçamos a importância da boa vizinhança e de evitar a escalada. Reafirmamos que o diálogo é a única forma de superar as crises atuais e garantir a segurança da região e a paz do seu povo”, completa a nota.

Segundo o Ministério da Defesa do Catar, os mísseis disparados contra Al Udeid foram interceptados e não deixaram mortos ou feridos. “O ministério reitera que o espaço aéreo e o território do Catar estão seguros, e as Forças Armadas do Catar estão sempre prontas para lidar com qualquer ameaça”, disse a nota.

O ataque foi confirmado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que afirmou ser uma retaliação aos ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares. A guarda também destacou que qualquer ato de agressão seria combatido com a força, declarando que as bases militares dos EUA na região são pontos de vulnerabilidade.

Segundo as forças iranianas, os ataques miram apenas interesses americanos e são longe de áreas residenciais, e que não tem problemas com Doha. Assim como o Catar, Emirados Árabes Unidos (EAU), Bahrein e Kuwait estão em alerta máximo e fecharam seu espaço aéreo.

O Ministério das Relações Exteriores da Arabia Saudita condenou os ataques e os classificou como “injustificáveis”, reiterando seu apoio aos catari. Os Emirados Árabes Unidos também condenaram os ataques e demonstraram solidariedade com o país vizinho. “Os EAU afirmaram sua rejeição categórica de qualquer ataque que ameace a segurança e a proteção do Catar e prejudique a segurança e a estabilidade da região”, disse.

Segundo o jornal Al Jazeera, a base de Qasrak, no Noroeste da Síria, também colocou as tropas americanas em alerta máximo e mobilizadas para um possível ataque do Irã e seus grupos aliados.