Putin critica 'agressão' contra Irã e diz que Rússia tenta ajudar povo iraniano

O presidente russo, Vladimir Putin, condenou nesta segunda-feira (23) os ataques contra o Irã, aliado do Kremlin, que chamou de "agressão não provocada, sem fundamento nem justificativa", durante uma reunião em Moscou com o chefe da diplomacia iraniana, sem oferecer, no entanto, ajuda militar a Teerã publicamente.

As declarações do presidente russo ocorrem após os bombardeios americanos do fim de semana, que tiveram como alvo instalações nucleares iranianas, e os ataques israelenses, que se intensificaram nos últimos dez dias.

O Irã respondeu várias vezes aos bombardeios atacando Israel de volta.

"Uma agressão não provocada contra o Irã que não tem nenhum fundamento nem justificativa", lamentou Putin ante o ministro iraniano Abbas Araqchi, durante uma fala no Kremlin transmitida pela televisão russa.

"Nos esforçamos para fornecer nossa ajuda ao povo iraniano", acrescentou, expressando sua "satisfação" em receber Araqchi para "discutir todos os temas e refletir juntos sobre como sair da situação atual".

