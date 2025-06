Corpos de migrantes com pés e mãos atados são descobertos em águas espanholas

As autoridades espanholas abriram uma investigação sobre a descoberta nas últimas semanas de vários corpos de imigrantes com as mãos e os pés atados em frente ao litoral das Ilhas Baleares, informou a Guarda Civil nesta segunda-feira (23)

Essa investigação tem como objetivo identificar as vítimas e determinar as circunstâncias de sua morte, declarou à AFP uma porta-voz da Guarda Civil.

O jornal regional El Diario de Mallorca, que revelou a informação, explicou que barcos da Guarda Civil recuperaram desde meados de maio pelo menos 5 corpos com as mãos e pés atados.

Segundo esse jornal, o primeiro corpo foi recuperado em 18 de maio após ser avistado por um barco belga a oeste de Formentera, a menor das quatro ilhas que fazem parte desse arquipélago do Mar Mediterrâneo.

"Poucos dias depois outro corpo apareu em circunstâncias similares, também nas águas de Formentera. E foram repetidas várias vezes ao longo das últimas semanas", publicou o jornal.

Segundo os investigadores citados pelo El Diario de Mallorca, esses migrantes podem ter sido atados e jogados no mar durante sua travessia para a Espanha, talvez por uma disputa com seus traficantes.

