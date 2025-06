Corpos algemados são encontrados em ilha turística

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Pelo menos cinco corpos com mãos e pés algemados foram encontrados flutuando no mar ao redor da ilha de Maiorca, na Espanha, ao longo do último mês. As autoridades abriram uma investigação para identificar os mortos e apurar as circunstâncias do ocorrido.

De acordo com a Guarda Civil das Ilhas Baleares, as algemas levantam a suspeita de homicídio. A principal linha de investigação aponta que as vítimas seriam migrantes que tentavam cruzar o mar Mediterrâneo em direção à Espanha, saindo da Argélia por uma rota conhecida pela periculosidade.

A hipótese é que tenha havido um confronto durante a travessia e que os migrantes foram amarrados e jogados ao mar. Os corpos foram localizados em diferentes pontos da região, incluindo ao menos quatro na costa da ilha de Formentera, segundo informações do Daily Express.

Dados da Delegação do Governo das Ilhas Baleares indicam que, entre janeiro e junho de 2024, 31 corpos foram recuperados em praias e águas do arquipélago. As autoridades locais acreditam que todos sejam migrantes que se afogaram durante a travessia rumo ao território espanhol.

No entanto, a identificação dos corpos é dificultada pela falta de documentos, decomposição avançada e ausência de evidências genéticas, tornando o processo quase impossível. A crise migratória segue em pauta no país.

Em 2024, cerca de 54 mil migrantes indocumentados chegaram à Espanha por mar ou terra, de acordo com o Ministério do Interior.

No ano anterior, o governo espanhol anunciou um plano para regularizar até 300 mil migrantes, concedendo autorizações de trabalho e residência.

A ministra da Migração, Elma Saiz, destacou que cerca de 250 mil trabalhadores estrangeiros registrados são necessários para sustentar o sistema de bem-estar social. Já o primeiro-ministro Pedro Sánchez afirmou que a política migratória também busca enfrentar o declínio da taxa de natalidade no país.