Catar diz que interceptou mísseis Iranianos contra base dos EUA

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Ministério da Defesa do Catar afirmou que seu sistema de defesa aérea interceptou mísseis disparados pelo Irã que tinham como alvo a base de Al Udeid, em Doha, nesta segunda-feira (23/6). O local é a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, abrigando cerca de 10 mil soldados, mas já havia sido evacuada.

Segundo o Catar, o ataque não resultou em mortes ou feridos “graças à vigilância das forças armadas”. “O ministério reitera que o espaço aéreo e o território do Catar estão seguros, e as Forças Armadas estão sempre prontas para lidar com qualquer ameaça”, disse a nota.

O ataque foi confirmado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que afirmou ser uma retaliação ao bombardeio dos Estados Unidos a instalações nucleares. A guarda também destacou que qualquer ato de agressão seria combatido com a força, declarando que as bases militares dos EUA na região são pontos de vulnerabilidade.

A base de Ain al-Hussein, no Iraque, também foi alvo de ataques. Segundo as forças iranianas, os ataques miram apenas interesses americanos e são longe de áreas residenciais, e que não tem problemas com Doha. Assim como o Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait estão em alerta máximo e fecharam seu espaço aéreo.

Segundo o jornal Al Jazeera, a base de Qasrak, no Noroeste da Siria, também colocou as tropas americanas em alerta máximo e mobilizadas para um possível ataque do Irã e seus grupos aliados.