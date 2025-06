Suspeito de matar deputada é preso nos EUA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Vance Boetler, suspeito de matar a deputada estadual do Minnesota Melissa Hortman e de balear o senador local John Hoffman, foi preso. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Tim Walz, durante uma coletiva de imprensa.

Foram dois dias de perseguição ao homem. De acordo com a polícia, ele se disfarçou de agente para matar Melissa e o marido, Mark Hortman, além de atirar em John Hoffman e a esposa, Yvette.

Boelter estava armado mas não resistiu à prisão. Procurado desde a manhã de sábado (14/6), ele foi capturado na noite de domingo, em Green Isle, a uma hora distante de Minneapolis. O carro que teria sido utilizado durante os crimes foi encontrado horas antes, por volta do meio-dia.

"Não há dúvida de que essa foi a maior caçada a assassino da história de Minnesota", declarou Mark Bruley, chefe da polícia local, durante a coletiva. John Hoffman foi atingido nove vezes e precisou passar por várias cirurgias durante o final de semana. Segundo Waltz, ele está se recuperando.

O governador, que concorreu ao cargo de vice-presidente em 2024 na chapa de Kamala Harris, classificou o ataque como um ato de ódio e pediu para que a atitude não se torne corriqueira. "Isso não pode ser uma maneira de resolver nossas diferenças políticas", afirmou. A polícia divulgou que, dentro do carro de Boetler, havia um caderno com uma lista de políticos, que incluía os nomes de Melissa e John.

Em entrevista à CNN, a senadora Amy Klobuchar disse estar "preocupada com todos os nossos representantes políticos" após o ataque. "Precisamos reduzir a tensão política”, declarou.

Em conversa à NBC, a senadora disse que Boetler também pretendia atacar clínicas de aborto. Melissa Hortman era ex-presidente da Câmara dos Representantes de Minnesota e defendia o direito ao aborto no estado.

O presidente Donald Trump, ao ser questionado por uma jornalista da ABC, fez críticas à gestão de Walz, dizendo que ele é "um péssimo governador, completamente incompetente". Mas que não descartou a possibilidade de conversar com o opositor.

O crime

De acordo com a denúncia criminal divulgada pelo jornal Minneapolis Star-Tribune, Vance Boelter se identificou como policial ao chegar à porta da casa do senador estadual John Hoffman na manhã de sábado, usando um distintivo estilo policial. "Imagens de câmeras de segurança do exterior da residência mostraram uma SUV Ford com luzes estilo policial estacionada na entrada da residência", diz a acusação.

Uma gravação de câmeras de segurança mostrou Boelter usando uma máscara e um colete de policial. Ao entrar na casa, ele baleou Hoffman e a esposa, mas ambos sobreviveram. A filha do casal ligou para a emergência, que compareceu ao local.

Diante do caso de Hoffman, a polícia enviou uma equipe de proteção à casa da deputada estadual Melissa Hortman, por precaução. No entanto, os policiais chegaram no momento em que Boelter atirou no marido da deputada. Enquanto perseguiam Boelter dentro da casa, os policiais encontraram Melissa Hortman, que também foi baleada. Ambos morreram no local

Boelter está detido em uma unidade prisional nos andares superiores da Prefeitura de Minneapolis. A primeira audiência judicial sob quatro acusações de homicídio em segundo grau está marcada para a tarde de hoje.