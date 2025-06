Deputada do partido Democrata é morta por atirador vestido de policial nos EUA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Dois parlamentares do partido Democrata de Minnesota, nos Estados Unidos, foram baleados na madrugada deste sábado (14) por um atirador que se passou por policial.

A deputada estadual Melissa Hortman e seu marido foram mortos, segundo o governador Tim Waltz. Já o deputado John Hoffman e sua esposa foram feridos e passaram por cirurgia.

A polícia procura o suspeito, segundo os veículos de imprensa americanos, que estava vestido com uniforme policial e dirigia o que parecia ser uma viatura equipada com sirenes quando foi avistado pela polícia, disseram as autoridades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia