Irã ameaça atacar bases dos EUA, França e Reino Unido na região se ajudarem Israel

O Irã alertou os Estados Unidos, o Reino Unido e a França para não ajudarem Israel a impedir os ataques de retaliação de Teerã, de acordo com a agência de notícias Reuters, citando a mídia estatal iraniana.

Os relatórios dizem que Teerã teria como alvo bases militares e navios localizados na região se os três países derem apoio a Israel.

Downing Street, como é conhecida a sede do governo britânico, não está respondendo a esses comentários, mas, até esta manhã, sabe-se que o Reino Unido não participou de nenhuma ação militar, incluindo esforços para defender Israel contra esses ataques.

No passado, quando o Irã atacou Israel com drones, o Reino Unido enviou jatos Typhoon da RAF de Chipre para abatê-los.

Ataques entre sexta e sábado deixaram mortos e feridos dos dois lados

O Irã realizou entre sexta-feira (13/06) e sábado (14/06) ataques em Israel, deixando dezenas de feridos e pelo menos dois mortos.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que o Irã "infligirá duros golpes" depois que Israel "iniciou a guerra" — referindo-se aos ataques deste contra o Irã na madrugada de sexta, em horário local.

De acordo com as forças israelenses, o Irã disparou menos de 100 mísseis na sexta — a maioria foi interceptada ou não conseguiu atingir seu alvo.

"Um número limitado de edifícios foi atingido, alguns devido a estilhaços de operações de interceptação", afirmaram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês). Também houve novos ataques israelenses ao Irã.

Na manhã deste sábado, 14, havia registro de mortes e feridos dos dois lados.

Pelo menos duas pessoas morreram após os ataques em Israel. Uma mulher de 60 anos foi resgatada inconsciente e sem sinais vitais, e um homem de aproximadamente 45 anos foi declarado morto após ser evacuado, segundo o serviço de emergência israelense Magen David Adom (MDA).

Há ainda 40 pessoas sendo tratadas em hospitais israelenses após os recentes ataques - duas estão em estado crítico.

Os ferimentos são variados e incluem danos por estilhaços, inalação de fumaça e choque.

Já um representante do Irã na ONU disse que 78 pessoas foram mortas nos ataques israelenses de sexta-feira e pelo menos 320 ficaram feridas, a "esmagadora maioria" de civis.

Em outra versão, a mídia estatal iraniana fala em 60 mortos, incluindo 20 crianças, que foram mortos em um ataque israelense na sexta-feira contra um prédio residencial em Teerã.

Israel disse que tem como alvo as instalações militares iranianas, incluindo instalações nucleares.

Não está claro se as 60 pessoas relatadas hoje estão incluídas no número anterior. A BBC não verificou os números de forma independente.

Algumas fotos mostram ainda prédios bastante danificados em Israel.

Por volta de 20h de sexta-feira em Brasília, as IDF orientaram que a população poderia deixar abrigos — a recomendação mudou ao longo da sexta-feira, com momentos em que as forças instaram as pessoas a se protegerem, enquanto em outros a saída dos abrigos foi liberada, contanto que não se distanciassse muito deles.

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu que o Irã e Israel interrompam a "escalada" do conflito.

"Bombardeio israelense contra instalações nucleares iranianas. Ataques com mísseis iranianos em Tel Aviv. Chega de escalada. Hora de parar. A paz e a diplomacia devem prevalecer", afirmou Guterres na rede social X.

'Bastante destruição' em Tel Aviv

Reuters Danos na cidade israelense de Ramat Gan

Fotos noturnas em Tel Aviv, Israel, mostram mísseis interceptados, provavelmente pelo sistema de defesa antimísseis israelense, o Domo de Ferro.

Duas fontes do governo americano afirmaram à agência de notícias Reuters que os EUA ajudaram Israel a abater mísseis iranianos.

De acordo com o comunicado traduzido da Guarda Revolucionária, o Irã chamou a operação de "Promessa Verdadeira 3".

O serviço de ambulância Magen David Adom de Israel afirmou que estava fazendo buscas por pessoas e locais atingidos pelo ataque na região metropolitana de Tel Aviv.

A jornalista da BBC Ione Wells, que está em Jerusalém, relatou na madrugada de sábado (14/06), em horário local, ter ouvido drones, sirenes e explosões.

"Pela janela, pude ver vários drones voando pelo céu e ouvi explosões altas e próximas. As janelas tremiam", conta Wells.

"Um aplicativo de sirene amplamente utilizado em Israel está mostrando um alerta vermelho para todo o país. Como temos noticiado, é difícil dizer se esses barulhos são de ataques ou se Israel está interceptando os ataques retaliatórios do Irã."

Com a expectativa de retaliação iraniana, muitos israelenses começaram a sexta-feira estocando comida e se dirigindo a abrigos ou suas proximidades.

Gideon Levy, jornalista que vive em Tel Aviv, afirmou à BBC que, apesar de até o momento não haver mortes confirmadas, houve "bastante destruição" na cidade.

"Ouvimos explosões bem altas. Não foi uma sensação muito agradável", disse Levy, que trabalha no jornal israelense Haaretz.

"Houve pelo menos dois casos em que [mísseis] caíram diretamente sobre prédios e os destruíram parcialmente. Não houve vítimas, mas pessoas ficaram feridas. E houve bastante destruição."

Reuters Pessoas se abrigam em Tel Aviv durante ataque do Irã

Nessa sexta, em pronunciamento, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que "mais está por vir".

"O regime [iraniano] não sabe o que o atingiu, ou o que o atingirá. Nunca esteve tão fraco", disse o primeiro-ministro, acrescentando que Israel está mirando a liderança do Irã, e não sua população.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, criticou que os mísseis iranianos tenham atingido áreas civis.

"O Irã cruzou linhas vermelhas ao ousar disparar mísseis contra aglomerações populacionais civis em Israel", afirmou Katz em um comunicado.

"Continuaremos a defender os cidadãos de Israel e garantiremos que o regime dos aiatolás pague um preço muito alto por suas ações hediondas", acrescentou, referindo-se a Ali Khamenei.

Como foi o ataque israelense contra o Irã

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) justificaram a operação Leão Ascendente na madrugada de sexta citando a "contínua agressão do regime" iraniano, com destaque para seu programa nuclear.

"Hoje, o Irã está mais perto do que nunca de obter uma arma nuclear. Armas de destruição em massa nas mãos do regime iraniano representam uma ameaça existencial ao Estado de Israel e uma ameaça significativa ao resto do mundo", argumento as IDF.

A mídia estatal iraniana diz que 78 pessoas foram mortas somente na capital, Teerã, e mais de 320 ficaram feridas.

Morreram também pessoas com altos cargos no regime, como Hossein Salami, chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica; Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã; e nove cientistas nucleares, incluindo Fereydoon Abbasi, ex-chefe da agência nuclear do país (nota: um comunicado anterior da mesma fonte falava em seis cientistas).

Getty Images Teerã não sofria ataques tão graves desde a década de 1980

A morte de Salami foi particularmente um duro golpe para Teerã. A Guarda Revolucionária Islâmica (GRI) é uma força militar estratégica, política e econômica no Irã, com laços estreitos com o líder supremo do país.

A capital iraniana não sofria ataques tão graves desde o fim da Guerra Irã-Iraque, na década de 1980.

Embora os ataques entre Israel e Irã tenham sido frequentes nos últimos anos, raramente afetaram diretamente áreas residenciais ou centros urbanos como dessa vez.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou em pronunciamento que o ataque "atingiu o coração do programa de enriquecimento nuclear do Irã" e teve como alvo cientistas iranianos que trabalhavam no desenvolvimento de bombas.

A principal instalação de enriquecimento do Irã, na cidade de Natanz, a cerca de 225 km ao sul da capital Teerã, foi atacada, disse Netanyahu.

O que se sabe sobre o programa nuclear do Irã?

Teerã afirma há anos que seu programa nuclear tem exclusivamente fins civis.

Apesar das alegações, vários países, bem como a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o principal órgão de fiscalização nuclear global, duvidam que o programa seja exclusivamente para fins pacíficos.

Esta semana, o conselho da agência declarou formalmente que o Irã está violando suas obrigações de não proliferação nuclear pela primeira vez em 20 anos.

A agência citou "múltiplos descumprimentos" por parte do Irã, incluindo a falta de respostas claras sobre material nuclear não declarado e a quantidade de urânio enriquecido em sua posse.

Um relatório anterior da AIEA observou que o Irã enriqueceu urânio a 60% de pureza — um nível próximo ao de grau militar, o suficiente para fabricar até nove bombas nucleares.

O Irã, por sua vez, chamou a resolução da AIEA de "política".

Falando dos ataques israelenses a instalações nucleares do Irã, o chefe da AIEA afirmou que os fatos são "profundamente preocupantes".

Em declaração aos membros do conselho, Rafael Grossi disse: "Tenho afirmado repetidamente que instalações nucleares jamais devem ser atacadas, independentemente do contexto ou das circunstâncias, pois isso pode prejudicar tanto as pessoas quanto o meio ambiente".

"Tais ataques têm sérias implicações para a segurança, a proteção e as salvaguardas nucleares, bem como para a paz e a segurança regionais e internacionais."

Reuters Instalação nuclear no Irã; um relatório da AIEA afirmou que o Irã enriqueceu urânio a 60% de pureza — um nível próximo ao de grau militar

Qual é o papel dos EUA no conflito?

Um porta-voz das Forças Armadas iranianas acusou os EUA de colaborar nos ataques israelenses, segundo a mídia estatal iraniana.

No entanto, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, negou qualquer envolvimento de Washington e afirmou que Israel comunicou que "esta ação era necessária para sua autodefesa".

Enquanto isso, Donald Trump instou o Irã a chegar a um acordo sobre seu programa nuclear.

O presidente americano comentou em sua rede social, a Truth Social, que deu a Teerã "uma oportunidade atrás da outra".

As negociações entre os Estados Unidos e o Irã por um acordo nuclear estão estagnadas e tinham uma sexta rodada prevista para o próximo domingo (15/06).

Em meio as ataques entre Israel e Irã, o governo dos EUA anunciou a evacuação de funcionários em funções não essenciais de sua embaixada em Bagdá, no Iraque, devido ao aumento dos riscos de segurança.