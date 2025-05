Titan: itens são encontrados intactos em submersível que implodiu

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou que recuperou alguns itens intactos entre os destroços do submersível Titan. O submarino da Ocean Gate implodiu durante uma viagem ao Titanic, em junho de 2023, matando todos os cinco tripulantes.

While examining the Titan sub’s wreckage, the Coast Guard discovered Stockton Rush’s pen, still intact.



Watch #ImplosionTheTitanicSubDisaster TONIGHT at 9p on Discovery. pic.twitter.com/0nwLoLjsUs — Discovery (@Discovery) May 28, 2025

Em um vídeo divulgado pela Discovery, é possível ver o processo de recuperação do destroços do Titan, revelando uma caneta, identificada como pertencente ao CEO da OceanGate, Stockton Rush. Os investigadores também encontraram intactos cartões de visita e adesivos com o tema do Titanic.

Restos de roupas e restos mortais também foram identificados. Os artefatos recuperados foram catalogados pelo Conselho de Investigação Marítima da Guarda Costeira dos EUA.

Objetos encontrados nos destroços do Titan Discovery

No vídeo, publicado pelo Discovery, um membro da Guarda Costeira dos EUA detalhou o processo de triagem dos restos mortais, explicando que a "tampa" do Titan ainda estava intacta.

"Vamos considerar a tampa como uma tigela, uma tigela de mistura. Os itens que estavam dentro do Titan naquele momento agora ficam encapsulados dentro da tampa", explicou.

Depois que toda a água foi drenada, os oficiais começaram a vasculhar os destroços. "Estávamos todos nos mobilizando e separando o que precisava ser considerado restos humanos do que eram apenas outros destroços. Enquanto desmontávamos, percebemos que eram as roupas do Sr. Rush”, contou, detalhando que encontrou a manga do casaco usado pelo CEO no momento da implosão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A sobrevivência de qualquer item em tais condições foi inesperada, mas o estado intacto da caneta surpreendeu os investigadores. "Cada um desses pedaços, até mesmo a caneta, ainda estava intacto. Não havia sido quebrado. Todos esses destroços, todas essas coisas se estilhaçaram, mas a caneta dele ainda estava intacta", disse. Os itens ainda estão sendo avaliados pelas autoridades.

O caso do submersível “Titan”, que implodiu em junho de 2023 no Oceano Atlântico com cinco pessoas a bordo, chamou a atenção do mundo inteiro. reprodução tv globo No entanto, essa não foi a primeira vez que uma tragédia envolvendo um submarino causou muitas mortes. Hoje o Flipar te ajuda a relembrar outros casos terríveis. Confira! divulgação oceangate KRI Nanggala-402 (2021): No mês de abril de 2021, foi descoberto que o submarino indonésio KRI Nanggala-402 havia se partido em mais de três partes. Reprodução do Site Naval - Blog Todos os 53 membros da tripulação perderam suas vidas. domínio público Durante as operações de resgate, foram encontrados diversos objetos, como um colete salva-vidas. domínio público O submarino tinha sido construído 44 anos atrás e havia perdido o contato enquanto se preparava para realizar uma simulação de lançamento de torpedos. domínio público Submarino argentino San Juan (2017): O submarino ARA San Juan naufragou no dia 15 de novembro de 2017, na costa da Argentina, com 44 pessoas a bordo. reprodução globonews Ele só foi encontrado um ano depois e contou com o auxílio da Marinha de vários países, incluindo o Brasil. Marinha Argentina O ARA San Juan foi localizado a uma profundidade de 900 metros, porém, jamais foi resgatado e trazido à superfície. Marinha Argentina Fabricado na Alemanha, o San Juan tinha 66 metros de comprimento e já operava desde 1985. O veículo desapareceu durante uma missão de patrulhamento nas águas territoriais argentinas. reprodução globonews Uma das principais suposições é que o naufrágio do submarino tenha sido resultado de uma explosão interna causada por falhas técnicas. reprodução globonews Submarino indiano Sindhurakshak (2013): Em agosto de 2013, o submarino militar "INS Sindhurshak” explodiu no estaleiro de Mumbai, na Índia. Domínio Público - Wikimédia Commons e Reprodução BBC News Ele estava ancorado no momento da tragédia que provocou a morte dos 18 tripulantes que estavam a bordo. wikimedia commons Brian Burnell Esse evento ficou conhecido como o pior acidente já registrado pela marinha indiana em mais de quatro décadas. domínio público Submarino russo Nerpa (2008): No dia 8 de novembro de 2008, uma tragédia a bordo do submarino nuclear russo K-152 Nerpa causou asfixia e morte de pelo menos 20 pessoas, além de deixar outras 41 feridas. Domínio Público - Reprodução Site Naval - Blog O veículo realizava testes no mar do Japão. Acredita-se que um membro da tripulação tenha causado o acidente depois de ter mexido em um um sistema supressor de incêndio que ele pensava não estar funcionando. reprodução youtube A ação acabou causando um vazamento de gás freon nos compartimentos do submarino, o que causou a explosão. reprodução youtube Submarino chinês Ming (2003): No dia 2 de maio de 2003, 70 pessoas morreram depois de uma falha mecânica atingir um submarino da classe “Ming”. Domínio Público - Reprodução Site Naval - Blog A embarcação realizava um exercício na província de Shandong. O submarino foi recuperado e rebocado para um porto não especificado, onde foi constatado que todos os membros da tripulação morreram devido à falta de oxigênio. domínio público O acidente foi resultado de uma falha que levou ao fechamento do sistema de ventilação do submarino, que não possuía nenhum dispositivo para detectar baixos níveis de oxigênio. Achim Scholty por Pixabay Submarino russo Kursk (2000): O Kursk (K-141) foi um submarino nuclear pertencente à Classe Oscar II da Marinha Russa que afundou em 12 de agosto de 2000, matando seus 118 tripulantes. Marinha da Rússia - Wikimédia Commons e Wikicommons O desastre foi ocasionado por duas explosões, sendo a primeira delas com uma magnitude de 1,5 na escala de Richter, ocorrendo em águas relativamente rasas, a uma profundidade de 108 metros. David Mark por Pixabay Apesar de 23 marinheiros terem conseguido sobreviver à explosão ao se refugiarem em um compartimento do submarino, infelizmente, não foram resgatados a tempo e acabaram morrendo em seguida. Marc-Antoine Déry na Unsplash Voltar Próximo

O Titan embarcou em uma viagem sem volta em junho de 2023. O submersível era feito em fibra de carbono e titânio e foi projetado para viagens até os destroços do Titanic a quase 3.800 metros abaixo da superfície do mar. No entanto, ele implodiu a 3.350 metros de profundidade.