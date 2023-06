OceanGate tinha vaga aberta para piloto com o submarino desaparecido

436

Submarino estava desaparecido desde domingo (18/6) (foto: OceanGate / Divulgação)

Enquanto o submarino da empresa OceanGate Expeditions estava desaparecido, durante expedição aos destroços do Titanic, uma vaga imediata de emprego para piloto de submersível estava aberta. O anúncio viralizou e causou indignação em usuários do Tiktok, de acordo com o site de notícias Insider.





A oferta estaria postada no site da OceanGate e no Indeed, uma ferramenta de busca de empregos. No anúncio, a empresa disse estar procurando "um indivíduo comprometido e competente com uma combinação de fortes habilidades mecânicas e interpessoais que possa trabalhar em equipamentos marítimos sensíveis, realizar manutenção regular e operar sistemas complexos para apoiar operações de mergulho", segundo o Insider.





Os candidatos também precisavam ser capazes de passar por um anel de 28 polegadas de diâmetro, de se sentirem confortáveis trabalhando em um espaço confinado e ser "positivo e enérgico com um bom senso de humor", descrevia o anúncio.





O Insider afirma que a postagem no Indeed ainda estava aceitando candidatos na manhã dessa sexta-feira (23/6), porém não estava mais disponível no final do dia. Já o site da OceanGate teria retirado a publicação do ar momentos depois que a notícia da morte da tripulação foi anunciada na tarde de quinta-feira (22/6).





O explorador francês Paul-Henry Nargeolet; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Suleman; explorador britânico e bilionário Hamish Harding; e o diretor executivo da OceanGate, Stockton Rush, morreram na tragédia





Questionado sobre a oferta de emprego, um porta-voz da OceanGate disse que a empresa não estava "fornecendo informações adicionais" além de sua declaração em resposta à morte da tripulação do Titan.