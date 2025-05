Bandidos roubam carga de uísque avaliada em quase R$ 3 milhões

Um roubo de grandes proporções está sendo investigado pela polícia de Windsor, no sudoeste de Ontário (Canadá), após mais de mil caixas de uísque Crown Royal, avaliadas em cerca de US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,8 milhões) no varejo, terem sido furtadas de um caminhão de transporte na área industrial da cidade. O crime, considerado inédito pela polícia local, ocorreu na noite de 17 de maio e envolveu ao menos seis suspeitos.

De acordo com o Serviço Policial de Windsor, o grupo invadiu uma instalação localizada próxima a um shopping, onde um trailer carregado com as bebidas estava estacionado. Já o caminhão, foi encontrado no dia seguinte, abandonado e vazio, a cerca de 15 Km de distância.

Um vídeo de vigilância divulgado pelas autoridades mostra parte da ação: uma pessoa aparece em um estacionamento coordenando um caminhão que faz manobras para se alinhar com o trailer. Os investigadores acreditam que o veículo alugado foi utilizado para transportar parte do uísque roubado pela Rodovia 401, rumo ao leste, em direção a cidades como London e outras localidades ainda não confirmadas.

Segundo o portal canadense CBC, além de buscar os responsáveis, a polícia tenta descobrir como os criminosos souberam da carga armazenada naquele local. Uma das hipóteses é a de que tenham recebido informações internas. A cooperação com serviços policiais de outras cidades está em andamento para rastrear o destino da carga e identificar os envolvidos.

"Em todos os meus anos na polícia, nunca vi algo assim acontecer", declarou a policial Bianca Jackson, porta-voz da equipe. De acordo com ela, a complexidade do furto aponta para a participação de múltiplos envolvidos, o que reforça a estimativa de ao menos seis suspeitos.

Inicialmente, o prejuízo foi estimado em US$ 100 mil (R$ 560 mil), valor atribuído à perda direta do proprietário do caminhão. No entanto, o total de mercado dos produtos pode chegar a US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões), considerando os preços de varejo.

O Crown Royal, marca de uísque canadense envolvida no caso, é produzido pelo grupo Diageo - maior fabricante de bebidas destiladas no mundo - em uma fábrica na cidade de Amherstburg, também em Ontário. A empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Profissionais solicitam que moradores da região da Devon Drive e da County Road 46 revisem imagens de câmeras de segurança e painéis de veículos que possam contribuir com a investigação. A busca por pistas continua.



