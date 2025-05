Caminhoneiros se engajam contra a exploração sexual infantil

Os dados sobre violência sexual com crianças e adolescentes no Brasil são claros: De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, 66.430 jovens com menos de 17 anos foram vítimas desse tipo de crime em 2023, mas apenas 8,5% dos casos foram denunciados no sistema policial de 2023. A cada hora, oito vítimas estão sujeitas a essa violência e, dessas, cinco têm menos de 14 anos.

No setor de transporte rodoviário de cargas (TRC), está sendo feito um amplo trabalho para reverter esse quadro. A Pamcary, por meio do Instituto Cuidando do Futuro (ICF) e em parceria com a Childhood Brasil por meio do Programa Na Mão Certa, realiza a conscientização e a sensibilização dos clientes, especialmente de motoristas profissionais, para atuarem como agentes de proteção de crianças e adolescentes.

"Essa batalha tem sido essencial por parte de caminhoneiros e caminhoneiras. O ICF foi fundado pela Pamcary em 2007, com um viés social voltado para os motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas. A empresa reforça em seus treinamentos para que casos suspeitos, a denúncia seja feita no Disque 100", informa Regina Miranda, presidente do ICF.

Sem fins lucrativos, o ICF realiza projetos socioambientais voltados para o setor de transportes e logística, com destaque ao de inclusão socioeconômica de caminhoneiros e ao Motorista Socialmente Responsável (MSR), no qual o profissional de transporte é capacitado para ser seguro, competente e protetor. Atualmente, o principal projeto é o Programa VIDA (Valorizando Indivíduos e Diminuindo Acidentes), que faz com que a preocupação com a responsabilidade socioambiental esteja inserida nos negócios, nos processos e em todos os projetos da empresa.

“Nos postos de combustíveis ou em pontos ao longo das rodovias onde ocorre exploração sexual de crianças e adolescentes (ESCA), também pode ocorrer a presença de pessoas ligadas ao tráfico de drogas e a outros tipos de crimes. No Programa VIDA, conscientizamos os motoristas para não pararem nesses locais e, se perceberem tais práticas, denunciarem às autoridades competentes (PRF 191 e Polícia Militar 190). Dessa forma, eles se comportarão como um MSR, ajudando no enfrentamento da ESCA e para a redução de outros riscos nas empresas”, conta Regina.

A preocupação engloba os profissionais do transporte e os clientes da Pamcary na redução de perdas financeiras e preservação das transportadoras para que não sejam envolvidas em casos de ESCA. “Somos multiplicadores do Programa Na Mão Certa para os caminhoneiros e caminhoneiras, com campanhas permanentes nas redes sociais, informativos, cartilhas, além de palestras e treinamentos presenciais e virtuais, os quais já tiveram 17.000 participantes. Uma parte do módulo do treinamento do Programa VIDA é inteiramente dedicada à questão da ESCA. Por isso, é um trabalho educativo permanente”, informa Maildes Soares, analista sênior de Riscos da Pamcary.

Agente de proteção

De acordo com Maildes, o Programa VIDA conta com uma Sala de Cultura em Segurança, onde são realizados os treinamentos e produzidos conteúdos para estimular e sensibilizar os motoristas a serem guardiões nas estradas — agentes de proteção que ajudem a prevenir e enfrentar a ESCA nas rodovias. “Ele precisa estar atento, por isso recebe conteúdos relacionados à educação continuada e multiplica o que aprende. Deve dirigir bem e reproduzir seu papel de protetor”, reitera.

Para potencializar essas ações, a Pamcary e o ICF disponibilizam algumas ações que foram colocadas à disposição pelo Programa Na Mão Certa, como trilhas de conhecimento e posts nas redes sociais.

“Todo treinamento tem a finalidade de atingir também a família do motorista, com exposição de vídeos para sensibilizar os familiares e estimular conversas. Quando algumas empresas nos convidam para palestrar nas Semanas Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPATs), visto que o público é maior e mais abrangente, também apresentamos conteúdos sobre a ESCA”, conta Maildes.

Ricardo Monteiro, diretor de Gestão de Riscos da Pamcary, acrescenta que os boletins virtuais da empresa contêm aproximadamente um minuto de informação e o motorista pode assistir a eles a qualquer momento de sua cabine. “O Programa VIDA, iniciado em 2021, já teve a participação de mais de 100 transportadores e aproximadamente 7.000 motoristas treinados. Registra-se que os motoristas que concluíram os quatro módulos tiveram envolvimento em apenas 0,04% de acidentes e, de todos os que passaram por reciclagens, não registraram novas ocorrências”, explica Monteiro.

Além do trabalho minucioso na redução de sinistros, o Programa VIDA também reforça a importância do enfrentamento da ESCA. “Sabemos que a ESCA não é um problema restrito às estradas, ela abrange o município e se alastra pelas rodovias, impactando a população local”, elucida Monteiro.

Segundo ele, essa é uma preocupação de embarcadores que trabalham com a Pamcary, alguns, inclusive, fazem ações focadas em comunidades próximas de pontos onde embarcam e desembarcam seus produtos, devido ao receio de que esses locais se tornem uma região de ESCA e circulação e venda de drogas.

Como funciona o Programa VIDA

Os motoristas que aderem ao Programa VIDA e que realizarem os quatro módulos obrigatórios são reconhecidos como MSR, podendo ter uma elevação em seu status no perfil de motoristas da empresa parceira Telerisco S.A. e permanecem bem-cotados para viagens.

Na Sala de Cultura, os caminhoneiros e caminhoneiras têm à disposição um tutor para conduzir esses encontros virtuais, nos quais é discutido um tópico sobre motivos de acidentes em cada um deles, com estudos de caso, causas identificadas e consequências. O Polo de Apoio ao Motorista (PAM), por sua vez, tem voluntários que agem como se fossem anjos da guarda, entrando em contato com os motoristas ao identificar riscos quando o veículo entra em regiões com grande incidência de acidentes. Ao observarem que o motorista fez pausa para descansar, esses profissionais ligam e transmitem as orientações necessárias.

“Destacamos também a importante contribuição do Programa VIDA nos indicadores de acidentes da Pamcary. Constatamos, nos últimos três anos, uma redução de mais de 50% no índice de acidentes para dez mil embarques nos clientes da Pamcary”, arremata Regina.

Website: http://www.gps-pamcary.com.br