Inter elimina Bahia (2-1) e vai às oitavas da Libertadores como 1º do grupo

O Internacional de Porto Alegre se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (28) como líder do Grupo F, após vencer em casa por 2 a 1 o Bahia, que acabou sendo eliminado do torneio continental.

Como era esperado, o duelo entre brasileiros foi muito equilibrado e marcado pelo medo de sofrer gols, com o time gaúcho precisando do empate e a equipe tricolor dos três pontos para avançar à próxima fase.

O Bahia saiu na frente no início do segundo tempo (54') com um gol de Jean Lucas, aproveitando uma rebatida do goleiro Anthoni, mas os donos da casa reagiram quatro minutos depois e empataram com um chute cruzado de Vitinho (58').

Com o Bahia partindo para o ataque em busca do gol do triunfo, os espaços se abriram e quem acabou marcando foram os anfitriões. Wesley cruzou da ponta esquerda e o colombiano Rafael Borré desviou de cabeça para fazer 2 a 1 (77'). O placar permaneceu inalterado até o apito final.

Graças a esta vitória, o Inter assumiu a liderança do Grupo F com 11 pontos, aproveitando o tropeço do já classificado Atlético Nacional, da Colômbia, que perdeu por 1 a 0 com um gol de Christian Oliva (88') na visita ao Nacional, do Uruguai, e terminou com 9 pontos.

O Bahia encerrou a fase de grupos em terceiro, com 7 pontos, e vai disputar a repescagem valendo vaga nss oitavas de final da Copa Sul-Americana.

--- Jogos desta quarta-feira do Grupo F da Copa Libertadores-2025:

Internacional (BRA) - Bahia (BRA) 2 - 1

Nacional (URU) - Atlético Nacional (COL) 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Internacional 11 6 3 2 1 12 8 4

2. Atlético Nacional 9 6 3 0 3 7 6 1

3. Bahia 7 6 2 1 3 5 7 -2

4. Nacional 7 6 2 1 3 7 10 -3

./bds/str/cl/aam