Homem pede demissão, aprende a velejar pelo YouTube e leva gato para viajar

O americano Oliver Widger, de 29 anos, trocou a rotina de escritório por uma jornada solitária e corajosa na companhia de seu gato Phoenix pelo Pacífico. Após deixar um emprego que o desgastava, vender suas economias de aposentadoria e aprender a velejar por vídeos no YouTube, ele partiu da costa do Oregon (EUA) rumo ao Havaí, chegando ao destino neste sábado e sendo recebido com entusiasmo por fãs, jornalistas e até pelo governador do estado, Josh Green.

A jornada, que durou cerca de um mês, foi marcada por momentos de deslumbramento com a natureza e também por desafios técnicos, como a quebra de um leme em alto-mar. Ainda assim, Widger manteve seus mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais atualizados, transformando sua travessia em uma narrativa de liberdade, superação e reinvenção pessoal.

De acordo com o canal de TV norte-americano, Fox 8, a decisão de mudar radicalmente de vida surgiu depois de um diagnóstico de síndrome neurológica que poderia causar paralisia. A doença o levou a questionar sua existência e a abandonar o conforto de um cargo gerencial em uma empresa de pneus. Com uma dívida de US$ 10 mil e sem um plano claro, decidiu que velejar ao redor do mundo seria seu novo propósito.

Durante a travessia, seu gato Phoenix se tornou não apenas um companheiro fiel, mas também parte da história que cativou milhões.

A bordo de um veleiro de US$ 50 mil que ele mesmo reformou, Widger navegou dias sob sol escaldante e noites de mar revolto, enfrentando enjoo, riscos de segurança e a solidão do oceano - ainda que minimizada pela conectividade via satélite e pelo apoio dos seguidores.

Ao desembarcar no clube náutico de Waikiki, o youtuber foi presenteado com uma proclamação pelo governador e cercado por fãs em busca de selfies.

Ele reconheceu a estranheza de voltar à terra firme, mas disse estar grato por ter chegado em segurança e por inspirar outros a buscar uma vida mais autêntica. "O mundo está estranho, e acho que muita gente só quer sair disso. Eu encontrei uma saída", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O norte-americano planeja agora os seus próximos passos, possivelmente em rumo à Polinésia Francesa, mas antes, precisará realizar reparos no barco e garantir que o animal de estimação não enfrente quarentena.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos