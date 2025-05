Charles III visita Canadá em um momento tenso com Estados Unidos

O rei Charles III viajará na segunda-feira ao Canadá, país da Commonwealth do qual também é chefe de Estado, em uma visita rápida que espera que seja "significativa", enquanto Donald Trump sonha em transformar seu vizinho no 51º americano.

O soberano de 76 anos, obrigado a manter uma estrita neutralidade política, nunca comentou publicamente as aspirações do presidente americano.

Embora esteja há mais de um ano tratando um câncer de natureza não divulgada, Charles III aceitou o convite do novo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, para ler o discurso do trono em 27 de maio, na reabertura do Parlamento.

O discurso, o ponto alto da visita real de 24 horas à capital, Ottawa, apresentará as prioridades do novo governo de centro-esquerda de Carney.

"O rei e a rainha estão muito animados com a programação, conscientes de que a visita é curta, mas esperam que seja significativa", disse um porta-voz do Palácio de Buckingham esta semana, ao anunciar os principais destaques de sua agenda em 26 e 27 de maio.

- "Fortalecer o Canadá"-

Charles III "apresentará" o plano do governo "para fortalecer o Canadá", declarou o primeiro-ministro na quarta-feira.

"É uma honra histórica que reflete a gravidade dos nossos tempos", disse anteriormente.

Normalmente, os discursos do trono são lidos pelo governador-geral, que representa a Coroa Britânica no Canadá. A última monarca a ler o discurso foi a rainha Elizabeth II em 1977.

Carney, primeiro-ministro desde o final de abril, focou sua campanha na defesa da soberania do Canadá.

Em 6 de maio, Carney disse a Donald Trump na Casa Branca que seu país "nunca estará à venda", respondendo as suas declarações sobre as "vantagens formidáveis" para os canadenses de um "casamento maravilhoso".

- Vigésima visita ao Canadá -

Esta é 20ª visita de Charles ao Canadá, mas a primeira como rei. Começará no início da tarde de segunda-feira com um evento que celebrará a diversidade e a herança cultural do Canadá no Parque Lansdowne, em Ottawa.

O rei também se reunirá com a governadora-geral Mary Simon e o primeiro-ministro Carney.

Também participará do plantio de uma árvore em Rideau Hall, residência oficial da governadora-geral, antes de uma breve recepção com os governadores das dez províncias e os comissários dos três territórios.

Em 27 de maio, o rei e a rainha viajarão em uma carruagem com 28 cavalos até o Senado para o discurso do trono, marcado para por volta das 15h GMT (12h em Brasília).

A visita real terminará no Túmulo do Soldado Desconhecido, onde uma coroa de flores será depositada.

