EUA não informou ao México sobre migrante deportado para o Sudão do Sul, diz Sheinbaum

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quinta-feira (22) que os Estados Unidos não informaram seu governo sobre a deportação de um cidadão mexicano esta semana para o Sudão do Sul, um dos países mais pobres do mundo, mergulhado em um conflito interno.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA disse na quarta-feira que oito estrangeiros foram deportados para o país africano, em meio à campanha do governo Trump para expulsar milhões de migrantes sem documentos.

Entre os deportados para o Sudão do Sul estão um cidadão mexicano e dois cubanos, de acordo com o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS).

“Ele é um cidadão mexicano que foi detido nos Estados Unidos por acusações de assassinato. Eles não informaram o México sobre seu retorno”, disse ela durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum disse que, como ele é uma pessoa privada de liberdade, há um “protocolo diferente” que deve ser seguido. Ela acrescentou que seu governo está verificando onde ele está no Sudão do Sul para “ver se ele quer ser repatriado”.

“Se ele quiser ser repatriado, os Estados Unidos terão que levá-lo ao México e, no México, os protocolos terão que ser seguidos porque ele provavelmente será privado de sua liberdade”, disse. “Todo o caso está sendo revisto.”

Na última terça-feira, um juiz de Boston ordenou que o governo Trump “mantivesse a custódia” dos membros do grupo que estavam sendo deportados para o Sudão do Sul ou qualquer outro país terceiro “para garantir a viabilidade prática do retorno se o tribunal determinar que tais remoções foram ilegais”.

No entanto, o governo dos EUA justificou a decisão acusando o juiz de “tentar forçar os Estados Unidos a aceitar de volta "esses monstros bárbaros únicos".

O presidente dos EUA, Donald Trump, baseou sua campanha eleitoral em promessas de expulsar milhões de migrantes sem documentos e, desde que retornou à Casa Branca em janeiro, tomou várias medidas para acelerar as deportações.

