Joe Biden é diagnosticado com forma agressiva de câncer de próstata

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com um câncer de próstata. Um comunicado do gabinete do democrata divulgado neste domingo (18/5) fala em uma forma agressiva da doença, com metástase óssea.

"Embora se trate de uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível aos hormônios, o que permite um manejo eficaz", diz trecho da nota da equipe do político americano de 82 anos.

O exame foi feito após os médicos encontrarem um pequeno nódulo na próstata de Biden, que exigiu avaliação adicional.

Um exame foi feito na última sexta-feira (16/5) após a equipe médica que cuida da saúde do ex-presidente ter percebido um pequeno nódulo durante uma avaliação realizada diante de sintomas urinários apresentados por Biden. Foi constatado então o câncer com a detecção de células cancerígenas se espalhando para os ossos.

Biden governou os Estados Unidos entre 2021 e 2025, sendo o 46º presidente do país. Antes disso ele já havia passado pela Casa Branca como vice de Barack Obama.

Questões de saúde já vinham afastando o ex-presidente de seus compromissos recentes. Biden, inclusive, não concorreu à recondução ao cargo, deixando o posto de disputar a presidência à sua vice, Kamala Harris. A candidatura democrata acabou derrotada pelo republicano Donald Trump no ano passado.



Durante seu mandato, a saúde foi considerada uma questão sensível na relação de Biden com a opinião pública. Uma pretensa fragilidade física e intelectual do democrata foi amplamente explorada por Trump no contexto da disputa eleitoral.