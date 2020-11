Saiba quem é Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos

Biden concentrou-se em leis sobre a proteção ao consumidor e questões ambientais (foto: Angela Weiss / AFP ) Biden, vai completar 78 anos no próximo dia 20 e pode ser chamado de um homem moderno: defende o transporte em massa, a preservação do meio ambiente e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. De família católica num país de maioria protestante, Joseph Robinette Biden Jr. nasceu no estado da Pensilvânia e tinha 29 anos ao ser eleito para o Senado do país pela primeira vez. O presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe, vai completar 78 anos no próximo dia 20 e pode ser chamado de um homem moderno: defende o transporte em massa, a preservação do meio ambiente e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. De família católica num país de maioria protestante, Joseph Robinette Biden Jr. nasceu no estado da Pensilvânia e tinha 29 anos ao ser eleito para o Senado do país pela primeira vez.





Senador democrata em seis mandatos, Biden foi 47º vice-presidente dos Estados Unidos, entre 20 de janeiro de 2009 e 20 de janeiro de 2017, período em que Barack Obama foi o mandatário. No senado, foi presidente do Comitê de Relações Exteriores, entre 2007 e 2009, e do Comitê do Judiciário, entre 1987 e 1995 e 2001 e 2003.









Ao ingressar na Faculdade de Direito da Universidade de Syracuse, Biden recebeu metade de uma bolsa de estudos com base em suas necessidades financeiras, com assistência adicional por conta de seus estudos acadêmicos. No auge da Guerra do Vietnã (1955-1975), quando estudava, Biden foi dispensado de servir no Exército, sendo reclassificado em 1968 pelo Sistema de Serviços Seletivos como não disponível por ter tido asma na adolescência, podendo ser convocado em caso de emergência nacional.





SUPERAÇÃO Duas tragédias pessoais marcam a vida do presidente eleito dos Estados Unidos. Numa noite de dezenbro de 1972, mulher dele se envolveu em um acidente de carro no estado de Delaware. Os filhos do casal estavam no carro - Biden ficou viúvo e perdeu a filha mais nova, de 18 meses.





Novamente casado em 1977, com Jill Tracy Jacobs, Biden teve outras crianças. Mas precisou enfrentar uma segunda tragédia: o filho mais velho, Beau, foi diagnosticado com um tumor cerebral em 2013 e morreu dois anos depois.

