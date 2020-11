O primeiro-ministro britânico Boris Johnson parabeniza Biden e Harris

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson parabenizou Joe Biden "por sua eleição" como presidente dos Estados Unidos e Kamala Harris, eleita vice-presidente, "por sua conquista histórica".

"A América é nosso aliado mais importante e estou ansioso para trabalhar estreitamente em nossas prioridades compartilhadas, desde a mudança climática até o comércio e a segurança", tuitou Johnson.

Johnson manteve relações tensas com Biden e o ex-presidente democrata Barack Obama, mas o executivo britânico está empenhado em manter o relacionamento próximo entre Londres e Washington.

"A amizade entre o Reino Unido e os Estados Unidos sempre foi uma força para o bem no mundo", disse o ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, em um comunicado, observando que "o presidente Trump lutou muito em um disputado "duelo eleitoral".

Raab disse que trabalhará com o governo Biden para enfrentar a crise do coronavírus enquanto o Reino Unido se prepara para assumir a presidência rotativa do G7 neste ano e para sediar a próxima cúpula da ONU sobre mudança climática.