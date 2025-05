Irã diz que continuará enriquecendo urânio 'com ou sem acordo'

O Irã continuará enriquecendo urânio "com ou sem acordo" com as potências mundiais, declarou neste domingo (18) o ministro das Relações Exteriores iraniano, em meio às negociações sobre seu programa nuclear.

As potências ocidentais, com os Estados Unidos à frente, e Israel, considerado por especialistas como a única potência nuclear do Oriente Médio, suspeitam que o Irã deseja adquirir armas nucleares. Teerã rejeita essas acusações, defendendo seu direito à energia nuclear com fins civis.

Irã e Estados Unidos negociam desde 12 de abril, de forma indireta e com a mediação de Omã, um novo acordo para regulamentar o programa nuclear iraniano.

Essas negociações representam o maior nível de compromisso entre ambas as partes desde que Washington se retirou unilateralmente, em 2018, do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, firmado três anos antes.

"Se os Estados Unidos estiverem interessados em garantir que o Irã não terá armas nucleares, um acordo está ao seu alcance", declarou neste domingo, na rede X, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi.

"Estamos dispostos a manter uma conversa séria para alcançar uma solução que garanta para sempre esse resultado. No entanto, o enriquecimento no Irã continuará com ou sem acordo", acrescentou o ministro.

Altos funcionários norte-americanos manifestaram repetidamente sua oposição ao enriquecimento de urânio por parte de Teerã, que continua a afirmar que seu programa nuclear não tem fins militares.

Na sexta-feira, o Irã manteve conversações na Turquia com as potências europeias sobre seu programa nuclear, após uma quarta rodada de conversas indiretas em 11 de maio com os Estados Unidos, na qual nenhum avanço foi anunciado, mas um otimismo cauteloso foi expresso.

Araghchi indicou que o Irã estava disposto a "abrir um novo capítulo" com os países europeus, num momento em que estes ameaçam reimpor sanções contra Teerã.

"Queremos que a Europa desempenhe seu papel [nas negociações nucleares], embora ela mesma tenha minimizado esse papel", acrescentou.

