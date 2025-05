Operação anticorrupção que envolve agência da Otan termina com várias prisões

Várias pessoas foram presas como parte de uma ampla investigação anticorrupção que envolve uma agência da Otan, informaram a Aliança Atlântica e autoridades judiciais na Bélgica e em Luxemburgo.

"Graças a uma investigação iniciada pela Agência de Aquisições da Otan (NSPA), as autoridades judiciais de vários países prenderam vários indivíduos acusados de corrupção em relação com contratos assinados com a Aliança", disse um porta-voz da Otan à AFP.

A Justiça belga informou que prendeu dois suspeitos, um dos quais foi colocado sob custódia, enquanto o outro foi libertado após interrogatório.

"A investigação diz respeito a possíveis irregularidades na adjudicação de contratos a empresas de defesa para a compra de equipamento militar para a Otan, como munições e drones", afirmou um comunicado das autoridades judiciais belgas.

Os investigadores suspeitam que vários funcionários da NSPA, tanto atuais quanto aposentados, podem ter passado informações confidenciais às empresas para facilitar suas obtenções de contratos.

A polícia de Luxemburgo afirmou que realizou várias buscas em Luxemburgo, onde a NSPA está sediada, e apreendeu "documentos úteis para esclarecer os fatos", de acordo com um comunicado da Justiça do Grão-Ducado.

"Autoridades de Bélgica, Países Baixos, Itália, Espanha e Estados Unidos realizaram operações simultâneas que resultaram na prisão de suspeitos", acrescentou, sem dar mais detalhes.

A Otan declarou que trabalha "em estreita colaboração" com as autoridades judiciais para levar os responsáveis à justiça.

