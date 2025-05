Presidente do Equador diz à AFP estar aberto a dialogar com o México, com condições

O presidente reeleito do Equador, Daniel Noboa, afirmou, nesta quinta-feira (8), que está aberto a restabelecer as relações diplomáticas com o México, rompidas em 2024, mas com a condição de que o ex-vice-presidente correísta Jorge Glas, condenado por corrupção, não seja libertado.

"Estamos abertos, podemos conversar e podemos trabalhar juntos, desde que a condição não seja a libertação de pessoas condenadas pela lei equatoriana", disse Noboa em entrevista exclusiva à AFP em Paris, referindo-se ao então vice do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), a quem o México concedeu um asilo não reconhecido pelo Equador.

