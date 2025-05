Os homens de Hitler

Júlio Moreira

Heinrich Himmler

O Arquiteto do Holocausto

Quem era: Chefe da SS (Schutzstaffel) e um dos principais responsáveis pelos campos de concentração e extermínio. Organizou a Gestapo e planejou a “Solução Final” para exterminar os judeus.

Morte: Capturado pelos Aliados em maio de 1945, Himmler cometeu suicídio ao ingerir uma cápsula de cianeto pouco antes de ser interrogado pelos britânicos.

Joseph Goebbels

O Mestre da Propaganda

Quem era: Ministro da Propaganda do Reich, controlava a imprensa, o rádio, o cinema e os livros. Criou o culto à personalidade de Hitler e incitou o ódio contra judeus.

Morte: Após o suicídio de Hitler, Goebbels permaneceu no bunker em Berlim. No dia 1º de maio de 1945, envenenou os seis filhos e cometeu suicídio junto à esposa, Magda.

Hermann Göring

O Marechal do Reich

Quem era: Fundador da Gestapo, comandante da Luftwaffe (força aérea alemã) e responsável pela economia de guerra. Era considerado o herdeiro natural de Hitler no início do regime.

Morte: Capturado pelos Aliados, foi julgado em Nuremberg e condenado à morte por enforcamento. Horas antes da execução, em 1946, suicidou-se com uma cápsula de cianeto.

Rudolf Hess

O “Nº 3”

Quem era: Vice de Hitler e secretário do Partido Nazista. Em 1941, fez um voo solitário até a Escócia tentando negociar a paz com o Reino Unido — ação que surpreendeu até Hitler.

Morte: Foi preso pelos britânicos, julgado em Nuremberg e condenado à prisão perpétua. Morreu em 1987, aos 93 anos, em Spandau, supostamente por suicídio — versão ainda cercada de controvérsias.

Albert Speer

O Arquiteto do Terceiro Reich

Quem era: Ministro do Armamento e arquiteto-chefe de Hitler. Modernizou a indústria de guerra e foi um dos poucos a admitir culpa em Nuremberg.

Morte: Condenado a 20 anos de prisão, cumpriu integralmente a pena e morreu em 1981, de causas naturais, em Londres

Reinhard Heydrichr

O “Carniceiro de Praga”

Quem era: Diretor da Gestapo e SD, um dos idealizadores da Solução Final. Era considerado por muitos o sucessor natural de Hitler.

Morte: Foi alvo de um atentado por resistência tcheca em Praga, em 1942. Morreu dias depois em decorrência dos ferimentos. Sua morte provocou severas retaliações nazistas na Tchecoslováquia.

O refúgio tropical do anjo da morte



Conhecido como o “Anjo da Morte” de Auschwitz por fazer experimentos cruéis com prisioneiros — principalmente judeus e crianças gêmeas — o médico nazista Josef Mengele passou anos escondido no Brasil, vivendo como se nada tivesse acontecido.



De acordo com o livro ‘Baviera Tropical’, do historiador Rogério Rezende Martins, Mengele chegou ao país em 1960, depois de fugir da Europa e passar por Paraguai e Argentina. No Brasil, escolheu viver em cidades do interior de São Paulo, como Caieiras, Serra Negra e Embu das Artes. Sempre usava nomes falsos e vivia recluso, com medo de ser reconhecido — mas contou com a ajuda de simpatizantes do nazismo que já moravam por aqui. Mesmo sendo um dos criminosos mais procurados do mundo, Mengele nunca foi preso. Morreu em 1979, afogado em uma praia de Bertioga (SP). Seu corpo só foi identificado anos depois, em 1985, por meio de exames forenses.



O livro mostra como o Brasil acabou virando esconderijo para nazistas foragidos, muitos deles protegidos por redes de apoio e pela falta de ação das autoridades. Mengele viveu livre por quase duas décadas, mesmo carregando nas costas o peso de milhares de mortes.