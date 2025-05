Quem quase matou o ditador?

Júlio Moreira





Caso Bürgerbräukeller

(8 de novembro de 1939)

• Um dos atentados mais ousados do início da guerra. Elser tentou assassinar Hitler com uma bomba em um evento tradicional do partido nazista em Munique.

>>> Responsável: Georg Elser, um operário comunista.

>>> Plano: Colocou uma bomba com detonador por tempo em uma coluna do salão onde Hitler faria um discurso.

>>> Fracasso: A bomba explodiu, mas Hitler já havia deixado o local minutos antes.

>>> Consequência: Elser foi preso, mantido em cárcere por anos e executado em 1945, semanas antes do fim da guerra.



Operação Valkiria

(20 de julho de 1944)

• A mais famosa tentativa de golpe contra Hitler, organizada por oficiais alemães de alta patente que buscavam pôr fim ao regime nazista..

>>> Responsável: Claus von Stauffenberg, Exército alemão.

>>> Plano: Colocar uma bomba na maleta de Stauffenberg durante uma reunião no quartel-general de Hitler, na Prússia.

>>> Fracasso: A maleta foi movida para debaixo de uma mesa, amortecendo o impacto. Hitler sofreu apenas ferimentos.

>>> Consequência: Stauffenberg e outros conspiradores foram fuzilados no mesmo dia. A Gestapo promoveu uma violenta repressão aos envolvidos.



Atentado de Maurice Bavaud

(1938)

• Um estudante suíço tentou assassinar Hitler motivado por razões morais e religiosas, mas foi frustrado pela segurança reforçada do ditador.

>>> Responsável: Maurice Bavaud, jovem estudante com motivações cristãs.

>>> Plano: Pretendia atirar em Hitler durante um desfile do partido nazista em Munique.

>>> Fracasso: Não conseguiu se aproximar o suficiente devido à multidão e à segurança pesada.

>>> Consequência: Foi capturado, torturado e executado



Explosivo no avião

(1943)

• Um plano engenhoso de infiltrar uma bomba a bordo do avião de Hitler falhou por condições ambientais

>>> Responsável: Henning von Tresckow, general do Exército.

>>> Plano: Escondeu uma bomba camuflada como garrafa de conhaque no avião de Hitler

>>> Fracasso: O detonador congelou e não funcionou

>>> Consequência: Tresckow não foi descoberto e continuou a conspirar até ser capturado após a Operação Valkiria

A tentativa de Rudolf

(1943)

• Rudolf von Gersdorff, oficial do Exército tentou um atentado suicida, que foi mal-sucedido durante uma visita de Hitler a uma exposição militar em Berlim

>>> Responsável: Rudolf von Gersdorff, oficial do Exército

>>> Plano: Carregava explosivos no corpo e pretendia se sacrificar junto com Hitler.

>>> Fracasso: Hitler deixou o local mais cedo que o previsto. Gersdorff teve segundos para desativar os explosivos em um banheiro e evitar sua morte.

>>> Consequência: Sobreviveu e permaneceu na resistência