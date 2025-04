Dupla recebe ‘recompensa polêmica’ após devolver mala cheia de dinheiro

Em um gesto de honestidade que impactou a população argentina no dia 22 de abril, duas funcionárias de um estacionamento em Paraná, capital da província de Entre Ríos, na Argentina, devolveram uma maleta esquecida por um cliente que, sem que elas soubessem inicialmente, continha 18 milhões de pesos argentinos, o equivalente a R$ 87 mil. Como forma de agradecimento, o homem recompensou a dupla com chocolates.



De acordo com o portal argentino Clarín, Julia Rojkyn e sua colega de trabalho, Antonella, encontraram a maleta durante uma vistoria de rotina após a saída de um cliente. Desconfiadas do conteúdo, abriram o objeto e se depararam com uma grande quantia de dinheiro. "Vimos que havia muito dinheiro, então registramos a ocorrência imediatamente", contou Julia.

Cerca de 40 minutos depois, o dono da maleta retornou em estado de desespero. Para garantir que o dinheiro fosse devolvido à pessoa certa, Julia pediu que ele descrevesse o objeto e seu conteúdo com precisão. Após a confirmação, ela entregou a pasta ao proprietário, que mais tarde voltou ao local com chocolates como símbolo de sua gratidão.

Paraná, capital da província de Entre Ríos, na Argentina Imagem: Reprodução

Apesar do valor surpreendente envolvido, as jovens afirmam que apenas fizeram o que consideram correto. "Foi chocante, nunca passamos por algo assim, mas fizemos o que qualquer pessoa honesta faria", comentou uma das funcionárias.

A história repercutiu nas redes sociais, onde muitos elogiaram a integridade das funcionárias, mas outros criticaram a recompensa considerando o valor recuperado, reacendendo debates sobre honestidade e valores em tempos de crise econômica no país.

