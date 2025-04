Criança de 4 anos perde visão depois de morder embalagem de sabão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma menina australiana de 4 anos ficou cega depois de morder a embalagem de um sabão. A mãe da garota, Jodi de Groot, contou que a garota precisou passar por três cirurgias, mas não conseguiu recuperar a visão.

Ela contou que a menina brincava com uma cápsula de um lava-roupas líquido e, ao morder a embalagem, saiu parte do sabão. Por engano, a menina – que ajudava a mãe a lavar roupas – limpou os olhos com o líquido.

Preocupada, a mãe levou a filha para o chuveiro, na tentativa de remover os produtos químicos. A menina ficou assustada e chorava sem parar devido à dor latejante. Ela foi levada ao hospital, onde passou por uma cirurgia, após quatro tentativas frustradas de enxaguar os olhos.

A mãe divulgou fotos da garota com os olhos vermelhos e inchados, cobertos de bolhas e crostas, que surgiram dias após a exposição ao detergente. Após 16 dias no hospital, ela recebeu alta, mas não recuperou a visão. A expectativa é que ela volte a enxergar, em partes. Ela, agora, tem uma deficiência visual permanente por causa do acidente.

Um caso inusitado ocorrido na Colômbia teve repercussão em 2023 envolvendo um objeto que muitos consideram 'perigoso': o tabuleiro ouija. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Reprodução das Redes Sociais Em julho de 2023, um grupo de 36 crianças foi hospitalizado após uma brincadeira com um tabuleiro desse tipo. Professores e parentes, que socorreram os alunos, disseram que eles estavam com convulsões e perda temporária de visão. Reprodução das Redes Sociais Também houve relatos de que as crianças, ao mexerem no tabuleiro, ficaram com uma repentina e inexplicável crise aguda de ansiedade. Reprodução das Redes Sociais O diretor do colégio, Emilio Balanta, era um dos mais apavorados. Ele classificou a situação como "diabólica" e correu para jogar água benta no grupo. Reprodução redes sociais Em entrevista ao jornal El País, Emilio disse que uma menina começou a se debater e depois outras apresentaram a mesma reação". Divulgação Desde o século 19, o tabuleiro Ouija se popularizou como uma suposta forma de comunicação com espíritos. Muita gente acredita que ele representa um elo com o Além. Peace,love,happiness por Pixabay O Ouija é manipulado da seguinte maneira: os participantes colocam os dedos sobre um objeto que se move para responder perguntas, a partir da união de letras/números do tabuleiro.. Alexia Rodrigues por Unsplash Cientistas, porém, rejeitam a crença no sobrenatural e afirmam que esse movimento, quando existe, é motivado por integrantes do próprio grupo. Marc Andersen, Kristoffer L. Nielbo, Uffe Schjoedt, Thies Pfeiffer, Andreas Roepstorff, Jesper Sørensen wikimedia commons A crença sobre o tabuleiro Ouija começou quando, em 1848, as irmãs Fox, americanas, supostamente contactaram um vendedor que havia morrido. Na foto, da esquerda para direita, Margaret, Kate e Leah. Domínio público Nos anos seguintes, as irmãs se popularizam numa época em que, na Europa, Allan Kardec difundia o Livro dos Espíritos (lançado em 1857). RonaldSanson pixabay Nos EUA, a doutrina que valorizava o espiritualismo foi se expandindo, até como consolo para parentes de vítimas da Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 e 1865 e foi devastadora, deixando 600 mil mortos. Excel23 wikimedia commons O conceito do Ouija não nasceu como algo maligno, mas, aos poucos, foi sendo apontado pela Igreja Católica como um disfarce para feitiçaria. Alfred Gale. COLLECTION:wikimedia_commons Esse caso na Colômbia ocorreu na Escola San Francisco de Assis, que fica na cidade de Timbiquí, departamento de Cauca. Imagem de Amy_Gillard por Pixabay Curiosamente, esta não foi a primeira vez que crianças foram hospitalizadas na Colômbia após mexerem em um tabuleiro Ouija. Imagem de Racheal Parkinson por Pixabay Em março de 2023, 28 alunos de uma escola do município de Galeras também precisaram de socorro médico por causa de uma brincadeira com esse tipo de objeto. Imagem de P T por Pixabay O Ouija é tão arrepiante no misticismo popular que já rendeu vários filmes que abordam o seu suposto poder sobrenatural. Dois deles são bastante conhecidos. Felinebird - Flickr Em 2014, foi lançado "Ouija, o Jogo dos Espíritos", estrelado por Olivia Cooke, dirigido por Stiles White. No filme, o tabuleiro provoca mortes e é tratado como um objeto temível que não deve ser manipulado jamais. Divulgação Em 2016, "Ouija, Origem do Mal" reuniu Henry Thomas, Elizabeth Reaser e Kate Siegel, entre outros. O filme mostra a influência exercida pelo tabuleiro numa personagem que se conecta com uma entidade maligna. Divulgação No Brasil há variantes conhecidas como "brincadeira do copo", "jogo do copo", ou ainda "sessão de copo", em que um copo faz as vezes do indicador para as respostas. Uns acreditam; outros não. O que se sabe é que Ouija é um tema polêmico que intriga e causa curiosidade. Freepik No México, no dia 1/8, um homem morreu dias após supostamente invocar espíritos usando o tabuleiro. O caso de Elías Samael repercutiu na mídia e teve gente dizendo que ele não conseguiu controlar a entidade que surgiu no seu caminho. Voltar Próximo

Em entrevista ao The Mirror, a mãe contou que pediu para a menina segurar a cápsula enquanto colocava a roupa na máquina de lavar. "E quando me virei, ela já tinha mordido e a cápsula entrou em seus olhos. Elas são bem sólidos, então, quando você os estoura, elas borrifam. E, como crianças, ela esfregou os olhos, o que fez com que a cápsula atingisse ambos os olhos. Ela nunca sentiu vontade de morder antes. É muito incomum para ela. Ela me ajuda muito com a roupa, mas normalmente não brinca com elas. Elas têm uma aparência e um cheiro muito bons. São atraentes para as crianças”, contou.

"Coloquei-a no chuveiro e olhei a parte de trás do produto, que dizia para 'procurar um médico', então não achei que fosse causar muito problema. Ela estava gritando e muito chateada. Percebi que ela não estava se acalmando, ainda estava histérica. Liguei para um disque-denúncia e pedi conselhos, e me disseram para ir ao hospital”, narrou.

A menina foi diagnosticada com uma lesão grave no olho esquerdo e precisou passar por um transplante de córnea. Após 16 dias de internação, ela recebeu alta, mas os médicos acreditam que ela terá vermelhidão ao redor dos olhos pelos próximos seis a 12 meses.

"Chegou um momento em que acharam que ela precisaria de uma quarta cirurgia porque não conseguia abrir os olhos, mas conseguimos incentivá-la a abrir. A visão do olho esquerdo ainda não está recuperada, mas está voltando aos poucos. Poderia ter sido muito pior. Tem sido bastante traumático. Não é fácil ver sua filha com tanta dor sem poder fazer nada”, declarou.

Ela ainda adverte os pais que os avisos nas embalagens "não são bons o suficiente", insistindo que eles deveriam ser alterados. "Eu sei que [o Persil] diz para mantê-los longe das crianças, mas na embalagem não diz nada sobre ir ao hospital. Apenas diz 'procure orientação médica'. Precisa ser mais claro. Não está bom o suficiente do jeito que está. Eu não imaginava a extensão dos ferimentos que eles poderiam causar. Você não imaginaria que o contato direto pudesse causar queimaduras tão graves, três cirurgias e 16 dias de internação. É preciso haver mais conscientização sobre as embalagens”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um porta-voz da Unilever, responsável pela marca utilizada pela garota, contou ao The Mirror que segue as diretrizes do setor. "Ficamos profundamente tristes ao saber desses ferimentos e conversamos com a mãe de Luca para entender o que aconteceu e podermos investigar mais a fundo. A segurança é sempre nossa prioridade número um na Unilever, e nossas cápsulas de lavanderia possuem fechos que impedem o acesso de crianças, bem como avisos de segurança destacados na embalagem, em conformidade com as diretrizes do setor”, afirmou.