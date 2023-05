Criança engole 40 chicletes e faz cirurgia de emergência

436

O menino deu entrada no hospital com cólicas e diarreia. (foto: Pixabay / Divulgação)

Um menino de quatro anos foi forçado a fazer uma operação de emergência para desobstruir o estômago depois de engolir 40 chicletes em Ohio (EUA).









O menino começou a desenvolver cólicas e diarreia depois que a goma de mascar se acumulou em seu estômago e começou a bloquear seu funcionamento digestivo. O caso foi publicado na revista médica JEM Reports.





Segundo o jornal Mirror, a equipe médica teve que puxar o pedaço de chiclete de volta pela sua garganta depois que as tomografias mostraram que estava alojado em seu estômago.





O menino, que não foi identificado, não sofreu efeitos a longo prazo. No entanto, os médicos disseram a ele que ele teve sorte de o chiclete não ter bloqueado seu intestino, o que poderia ter sido fatal. Se as paredes do intestino fossem perfuradas, isso poderia levar ao vazamento da goma de mascar para outras partes do corpo.





Tomografias computadorizadas mostraram que o menino tinha uma grande massa presa no estômago, também conhecida como bezoar, que ocupava quase 25% do espaço.